Янник Синнер стал победителем Уимблдона-2025

Матч закончился победой Синнера в четырех сетах — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Таким образом, Янник Синнер стал победителем Уимблдона впервые в карьере: ранее лучшим достижением 23-летнего итальянца был полуфинал в 2023 году. Что касается Карлоса Алькараса, то он был действующим чемпионом: в прошлом году испанский теннисист в финале разгромил серба Новака Джоковича (6-е место) — 6:2, 6:2, 7:6. Более того, в 2023 году победителем Уимблдона также был Алькарас.

Итальянский теннисист Янник Синнер (1-е место в рейтинге ATP) дал интервью после победы над испанцем Карлосом Алькарасом (2-е место) в финале Уимблдона.

— В первую очередь я хочу поблагодарить Карлоса. Ты провел невероятный турнир. Ты отличный игрок. Также я хочу отметить, что у нас потрясающие отношения за пределами корта. А на корте мы просто должны выходить и показывать, кто лучше. У тебя очень хорошая команда, продолжай идти вперед. Ты еще много раз завоюешь этот трофей — хотя ты и так уже выигрывал его дважды. Думаю, моя победа больше эмоциональная... Потому что тогда в Париже я потерпел очень тяжелое поражение. А так — я рад, что я здоров, и что меня окружают замечательные люди, и это самое главное, — сказал Синнер после матча.





