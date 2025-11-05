Yandex Qazaqstan удержал и выплатил 8,3 млрд тенге налогов за водителей и курьеров
Yandex Qazaqstan сообщил, что в рамках проекта платформенной занятости в Казахстане уже 108 тысяч водителей и курьеров зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Их совокупные доходы превысили 290 млрд тенге, а в бюджет поступило 8,3 млрд тенге налогов и социальных взносов.
Сегодня исполнители могут сотрудничать с сервисами Яндекс как напрямую, так и через партнерские таксопарки и службы доставки. Такая модель делает рынок гибким и удобным для всех участников — от непосредственно исполнителей до компаний-партнеров.
— Проект платформенной занятости открыл новые возможности для водителей и курьеров. Они получили доступ к официальному статусу, социальной защите, пенсионным и медицинским отчислениям. А значит — к более устойчивому положению и финансовой независимости, — отметила директор по развитию платформенной занятости и партнерству с водителями Яндекс Go Наталья Москвитина.
Фискализация доходов означает, что все выплаты проходят через интеграцию со специальным мобильным приложением E-salyq Business и автоматически отражаются в налоговой системе. Такой подход делает рынок прозрачнее и способствует развитию цифрового налогообложения в Казахстане.