Yandex Qazaqstan удержал и выплатил 8,3 млрд тенге налогов за водителей и курьеров

Сегодня исполнители могут сотрудничать с сервисами Яндекс как напрямую, так и через партнерские таксопарки и службы доставки. Такая модель делает рынок гибким и удобным для всех участников — от непосредственно исполнителей до компаний-партнеров.

— Проект платформенной занятости открыл новые возможности для водителей и курьеров. Они получили доступ к официальному статусу, социальной защите, пенсионным и медицинским отчислениям. А значит — к более устойчивому положению и финансовой независимости, — отметила директор по развитию платформенной занятости и партнерству с водителями Яндекс Go Наталья Москвитина.

Фискализация доходов означает, что все выплаты проходят через интеграцию со специальным мобильным приложением E-salyq Business и автоматически отражаются в налоговой системе. Такой подход делает рынок прозрачнее и способствует развитию цифрового налогообложения в Казахстане.