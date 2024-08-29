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    11:45, 29 Август 2024 | GMT +6

    Yandex Qazaqstan участвует в подготовке команд из Казахстана к соревнованиям по спортивному программированию

    программирование
    Фото: freepik

    Yandex Qazaqstan совместно с Федерацией спортивного программирования Казахстана организовал участие четырех казахстанских команд в международных тренировочных сборах, которые готовят их к финалу престижного соревнования по программированию — ICPC, передает агентство Kazinform.

    В рамках сборов, которые прошли с 21 по 28 августа, команды из Казахстанско-Британского технического университета, Международного университета информационных технологий, Университета имени Сулеймана Демиреля и Astana IT University ежедневно участвовали в тренировочных контестах, сложность которых сопоставима с задачами финала ICPC. Участники также разбирали задачи с международными экспертами, что способствовало не только развитию технических навыков, но и укреплению командного взаимодействия, критически важного для успешного выступления на мировом уровне.

    Поддержка Yandex Qazaqstan и Федерации спортивного программирования Казахстана направлена на то, чтобы казахстанские команды были максимально подготовлены к финалу и достойно представили свою страну на мировой арене.

    Финал ICPC, который пройдет в сентябре 2024 года в Астане, станет знаковым событием, подчеркивающим растущее значение Казахстана в глобальной технологической экосистеме. Это уникальная возможность для молодых казахстанских программистов проявить себя и продемонстрировать свои навыки перед международным сообществом, способствуя дальнейшему укреплению IT-сектора страны.

    Теги:
    Спорт Яндекс Развитие IT технологий в Казахстане Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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