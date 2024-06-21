Yandex Qazaqstan открыл новый офис в Алматы. Он рассчитан на 500 человек и объединит команды более 10 сервисов компании в стране. В нём будут вместе работать сотрудники, которые занимаются развитием поиска, городских сервисов, облачных и геосервисов, развлекательных и образовательных проектов в Казахстане, передает агентство Kazinform.

Офис станет центром развития технологий и сервисов Yandex Qazaqstan, которыми уже сейчас пользуется каждый второй житель страны. Приоритет компании — локализация и удобство сервисов для всех казахстанских пользователей. На казахском уже работают Поиск, Алиса, Карты, Такси, перевод видео в Браузере и другие сервисы, которые помогают решать повседневные задачи пользователей и бизнеса.

Компания планирует дальнейшее расширение — развитие текущих сервисов и запуск новых, увеличение локальной команды и активную поддержку проектов, связанных с социальной, образовательной, культурной и другими сферами жизни Казахстана.

Например, Yandex Qazaqstan активно занимается образовательными проектами для подготовки квалифицированных IT-специалистов и развития технологий. Компания развивает свои и поддерживает партнёрские программы обучения IT-профессиям, сотрудничает с акселераторами, бизнес-инкубаторами и технопарками, а с 2017 года развивает Школу программирования Яндекса.

Также Yandex Qazaqstan поддерживает креативные индустрии Казахстана. Компания проводит различные мероприятия с участием местных артистов, и рассказывает о них в своих сервисах. Например, благодаря музыкальному проекту ISKRA Qazaqstan в Яндекс Музыке молодые казахстанские исполнители могут находить новую аудиторию. А в сентябре в Алматы пройдёт фестиваль Yandex Park Live.

Подробнее о планах компания расскажет на своем первом фестивале технологий Yandex Qazaqstan Day, который пройдет 27 июня на Медеу. На фестивале посетители смогут познакомиться с новинками компании, посетить интерактивные зоны, а также послушать выступления экспертов о городе, бизнесе, языке и культуре. Среди участников будут участник группы Ninety One ZaQ, предпринимательница и блогер Асель Машанова, режиссёр Канат Бейсекеев и алматинский архитектор Асель Есжанова. Мероприятие завершится концертом группы «Ирина Кайратовна».