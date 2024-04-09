Яндекс Такси поможет эвакуироваться в пункты временного размещения в Костанае

Стоимость поездок в любой пункт временного размещения в Костанае составит 10 тенге, водители при этом получат полную оплату за заказ. Зона эвакуации и список пунктов были определены в сотрудничестве с уполномоченными службами по устранению последствий паводков, предает агентство Kazinform.

Стоимость поездки на такси при эвакуации из опасной зоны в Костанае составит 10 тенге. Уехать таким образом можно из зоны покрытия сервиса в Костанайской области (Костанай, Тобыл) в один из официальных пунктов временного размещения населения, пострадавшего от паводков. Водители, выполняющие такие заказы, получат полную оплату за поездки, так как разницу в стоимости компенсирует компания.

Фото: Яндекс Go

Ранее Яндекс Казахстан объявил о доставке вещей в официальные пункты сбора гуманитарной помощи через приложение Яндекс Go за ту же стоимость — 10 тенге. А в «красной зоне» партнеры Яндекс Go доставляют собранную помощь в пункты временного размещения пострадавших от наводнения.

В Картах можно найти пункты сбора гуманитарной помощи по всей стране, а также пункты временного размещения в ЗКО, Костанайской и Атырауской областях. Также оперативно обновляется информация о временных дорожных перекрытиях в связи с паводком.

Оповещения о чрезвычайной ситуации с важной информацией и контактами горячих линий по регионам доступны на главной странице поиска Яндекса и в приложениях Яндекс, Яндекс Карты, Яндекс Браузер, Яндекс Go.

Важные контакты и ссылки: