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Яндекс такси будет оказывать услуги инватакси - планы Минтруда

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 12:17
Яндекс такси будет оказывать услуги инватакси - планы Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новом Социальном кодексе большое внимание уделяется гражданам с особыми потребностями. Об этом сообщила заместитель Премьер-Министра-министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель – увеличение пособий лицам с инвалидностью (ЛСИ), а также сделать более доступными специальные социальные услуги. Для этого с 1 июля текущего года размер пособия ЛСИ, лицам, осуществляющим уход за ними, семьям, потерявшим кормильцев, увеличится на 14,5%. С учетом увеличения размера пособий с начала года на 8,5%, размер выплат увеличится в целом на 23% по отношению к уровню прошлого года», – сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Кроме того, предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

Также по предложениям лиц с инвалидностью и общественных организаций:

- полностью решен вопрос обеспечения качественными катетерами 282 граждан с диагнозом «Спина бифида». Необходимые 328 млн тенге будут выделены из республиканского бюджета;

- норматив гигиенических средств, предоставляемых гражданам, увеличился в 2 раза. Для этого из местных бюджетов предусмотрено 5 млрд тенге;

- в пилотном режиме совместно с Министерством здравоохранения будет проводиться санаторно-курортное лечение детей с ментальными заболеваниями. Выделены необходимые средства на лечение 1 126 детей;

- проведены переговоры с Яндекс такси для окончательного решения проблемы инватакси. Услуги данной платформы будут доступны для ЛСИ в ряде регионов.

«Кроме того, Соцкодексом предусмотрено введение подушевых нормативов специальных социальных услуг с 2025 года. Учитывая, что такое изменение вносится впервые, мы решили начать пилотно. С июля т.г. в 7 регионах будет реализовываться пилотный проект оказания спецсоцуслуг в малокомплектных домах вместимостью не более 50 детей», – заключила министр.


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