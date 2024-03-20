Яндекс Казахстан поздравил пользователей с началом Наурыза

Жители нашей страны могут увидеть необычное поздравление на главной странице поисковика, покататься на такси с символами праздника, а также послушать специальную праздничную подборку музыки, передает агентство Kazinform.

В честь праздника Наурыз, символизирующего приход весны, на yandex.kz — главной странице поиска Яндекс — появился орнамент, при клике на который открывается полноэкранный акварельный сюжет.

С первого взгляда изображение погружает в национальный колорит этого древнейшего праздника. День весеннего равноденствия для жителей Казахстана во все времена был символом обновления, созидания и всенародной радости. Из поколения в поколение встреча весны сопровождается общением с родственниками и друзьями за щедрым дастарханом, массовыми гуляниями, национальными танцами и песнями, спортивными состязаниями.

Фото: Яндекс Казахстан

Помимо этого, Яндекс Казахстан представил праздничную «Наурыз Волну» в Яндекс Музыке, где пользователи сервиса могут послушать послушать треки таких казахстанских исполнителей, как Роза Рымбаева, Батыр, «МузАрт», Ulytau, M’Dee ft. Dana Tunes и других артистов.

В сервисе Яндекс Go к празднику запустили тариф «В гости», название которого связано с многовековой традицией навещать своих близких и устраивать праздничные застолья. А на улицах Алматы появятся машины со специально разработанным к Наурызу брендингом с элементами национальной одежды и символами праздника.

Фото: Яндекс Казахстан

Для удобства жителей и гостей города в Яндекс Картах будут указаны временные перекрытия дорог в связи с проведением праздничных мероприятий, а также актуальные маршруты объезда.

В 2024 году праздник Наурыз в Казахстане отмечается с 14 по 23 марта, а дни с 21 по 25 марта объявлены выходными. На время праздников в стране запланировано множество мероприятий, только в Алматы их будет свыше 500. Актуальное расписание мероприятий в городах Астана, Алматы, Шымкент, Мангистау, Усть-Каменогорск, Уральск, Атырау и Костанай доступно по клику на специальную кнопку под тематическим изображением на главной странице yandex.kz.

Яндекс Казахстан — технологическая компания, которая создаёт продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.