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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли третью партию вничью

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Апреля 2023, 20:36
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли третью партию вничью Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Третья партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем завершилась ничьей. Встреча подошла к концу после 30-го хода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Китайский гроссмейстер не сумел сравнять счет в противостоянии. Непомнящий ведет со счетом 2:1.

Напомним, что первая партия также закончилась вничью, а во второй победу одержал российский шахматист. Четвертая встреча состоится завтра.

Всего запланировано 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов.


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