Матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем: первая партия завершилась вничью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовая партия матча на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем ожидалась с нетерпением всеми любителями шахмат и не обманула ожиданий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Начать необходимо с того, что уже на 6-м ходу Ян (ему достался белый цвет фигур) в испанской партии выбрал довольно редкий вариант, который до сегодняшнего дня не только не встречался в его партиях, но и в матчах за мировую корону.





Похоже, дебютный сюрприз несколько вывел из равновесия китайского гроссмейстера. Дин потратил на обдумывание первых ходов довольно много времени. Наблюдатели отметили, что в этот момент ходы Лижэнь, с целью быстрей прийти в себя, несколько раз обдумывал свой ход в специально отведенной для каждого участника комнате отдыха.

Тем не менее, дебютная заготовка белых полностью себя оправдала. Китайский шахматист допустил одну-две малозаметных неточности, и позиция его стала ухудшаться. Кризис наступил на 29-м ходу белых. Присутствовавшие на матче гроссмейстеры сразу отметили, что в этот момент москвич мог поставить перед своим соперником ряд серьёзных проблем, решить которые в условиях ограниченного времени было бы непросто. Ян предпочел другое, также казавшееся заманчивым продолжение, на деле выпускавшее значительную долю перевеса.