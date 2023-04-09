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Матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем: первая партия завершилась вничью

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 23:05
Матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем: первая партия завершилась вничью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовая партия матча на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем ожидалась с нетерпением всеми любителями шахмат и не обманула ожиданий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Начать необходимо с того, что уже на 6-м ходу Ян (ему достался белый цвет фигур) в испанской партии выбрал довольно редкий вариант, который до сегодняшнего дня не только не встречался в его партиях, но и в матчах за мировую корону.

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Похоже, дебютный сюрприз несколько вывел из равновесия китайского гроссмейстера. Дин потратил на обдумывание первых ходов довольно много времени. Наблюдатели отметили, что в этот момент ходы Лижэнь, с целью быстрей прийти в себя, несколько раз обдумывал свой ход в специально отведенной для каждого участника комнате отдыха.

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Тем не менее, дебютная заготовка белых полностью себя оправдала. Китайский шахматист допустил одну-две малозаметных неточности, и позиция его стала ухудшаться. Кризис наступил на 29-м ходу белых. Присутствовавшие на матче гроссмейстеры сразу отметили, что в этот момент москвич мог поставить перед своим соперником ряд серьёзных проблем, решить которые в условиях ограниченного времени было бы непросто. Ян предпочел другое, также казавшееся заманчивым продолжение, на деле выпускавшее значительную долю перевеса.

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photoСложилось впечатление, что оба гроссмейстера довольно быстро оценили последствия допущенного промаха белых. Так или иначе, китайский чемпион заиграл более уверенно, демонстрируя свои лучшие качества. Общеизвестно, что «пробить» его задача непростая даже для шахматиста экстра-класса. Позиция значительно упростилась, а после размена ферзей предвестником ничьей стало наличие на доске разноцветных слонов. На 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.
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