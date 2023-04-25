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    18:08, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли партию вничью

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    Фото: championat.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 11-й партии, в которой россиянин играл белыми фигурами, была зафиксирована ничья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сhampionat.

    11-я партия выдалась напряжённой. На выходе из дебюта Ян получил небольшое преимущество, но не сумел им воспользоваться. В итоге на 39-м ходе, спустя чуть больше, чем полтора часа, гроссмейстеры договорились о ничьей. Такой результат в целом устраивает россиянина, которому удалось сохранить преимущество в счёте за три партии до конца матча — 6:5.

    Как сообщалось, вчера также Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли десятую партию вничью.


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