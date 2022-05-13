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Ямочный ремонт проведут на трассах в Алматинской области
13 Мая 2022 17:45

Ямочный ремонт проведут на трассах в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане до конца года планируют провести ямочный ремонт более чем на 470 тыс. кв. м дорог республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в рамках комплексно-целевой программы, направленной на восстановление дорожного полотна и обеспечение безопасности на дорогах республиканского значения, на 473,5 тыс. кв. м дорог планируется провести ямочный ремонт, в том числе 60 тыс. кв. м по Алматинской области», - сказал на встрече с журналистами главный инженер Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» Берик Саркытбаев.

Ремонтные работы сейчас активно идут на участках дороги «Алматы - Талгар - Байдибек Би», а также «Алматы – Шелек - Хоргос».

Спикер также заявил, что по всей стране ведутся работы по устранению колеи и гребенки на 92,8 тыс. кв. м дорог, устанавливаются и заменяются более 9 тыс. штук дорожных знаков, 397 информационных панно и более 2,2 тыс. штук километровых указателей.

Кроме того, проводится устройство и ремонт 27 км ограждений, запланирована установка более 23 тыс. штук сигнальных столбиков, устройство 2,7 км шумовых полос. Будет нанесена новая разметка на 30,5 км проезжей части, планируется установка 336 м перильных ограждений на мостах, а также более 26 тыс. штук катафотов и 290 штук дорожных буферов.


Автор:
Корреспондент
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