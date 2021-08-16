+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ямочный ремонт проведут на 50 улицах Петропавловска

16 Августа 2021 14:21
Поделиться:
Ямочный ремонт проведут на 50 улицах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году намерены провести ямочный ремонт на 50 улицах и поднять колодцы на проезжей части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Трассу размыло в Жамбылской области: ограничения автодвижения сняты
Участок улицы Айманова перекрыли в столице Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября Два участка улицы Туран перекрыли в столице

По информации пресс-службы акимата города, ямочным ремонтом в этом году занимается субподрядная организация ТОО «Север ДСК». Работы идут по магистральным улицам. Ремонт уже завершили по улице Н. Назарбаева, Абая, М. Жумабаева, Букетова, Партизанской, Парковой, С. Муканова, Чайковского, Байболова, Чкалова, Ауэзова и Промышленной. На стадии завершения ямочный ремонт по улице Пушкина, в границах улиц Абая-Пржевальского.

«Контроль за качеством выполнения работ осуществляет организация по техническому надзору ТОО «Askona». В целях исправления дефектов подрядным организациям, проводившим работы в прошлом году, направлены претензионные письма. Работы по восстановлению покрытия в рамках гарантии проведены по улицам Я. Гашека, Мусрепова, Ауэзова, Пушкина, Гастелло», - сообщили в пресс-службе.

Планируют местные власти поднять колодцы, которые расположены на проезжей части и доставляют массу неудобств водителям. В горакимате заверили, что ТОО «Кызылжар Су» поднял 132 колодца при плане 150, ГКП «Очистные сооружения» подняли 323 колодца из 330.

Подписывайтесь на наш канал:

#Сельское хозяйство   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Трассу размыло в Жамбылской области: ограничения автодвижения сняты
Участок улицы Айманова перекрыли в столице
Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября
Два участка улицы Туран перекрыли в столице
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара
Читайте также
Свыше 1600 ДТП произошло с участием несовершеннолетних в Казахстане
Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
18-летняя семейчанка выпрыгнула с 9 этажа, спасаясь от пожара
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив