Ямочный ремонт проведут на 50 улицах Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году намерены провести ямочный ремонт на 50 улицах и поднять колодцы на проезжей части, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акимата города, ямочным ремонтом в этом году занимается субподрядная организация ТОО «Север ДСК». Работы идут по магистральным улицам. Ремонт уже завершили по улице Н. Назарбаева, Абая, М. Жумабаева, Букетова, Партизанской, Парковой, С. Муканова, Чайковского, Байболова, Чкалова, Ауэзова и Промышленной. На стадии завершения ямочный ремонт по улице Пушкина, в границах улиц Абая-Пржевальского.
«Контроль за качеством выполнения работ осуществляет организация по техническому надзору ТОО «Askona». В целях исправления дефектов подрядным организациям, проводившим работы в прошлом году, направлены претензионные письма. Работы по восстановлению покрытия в рамках гарантии проведены по улицам Я. Гашека, Мусрепова, Ауэзова, Пушкина, Гастелло», - сообщили в пресс-службе.
Планируют местные власти поднять колодцы, которые расположены на проезжей части и доставляют массу неудобств водителям. В горакимате заверили, что ТОО «Кызылжар Су» поднял 132 колодца при плане 150, ГКП «Очистные сооружения» подняли 323 колодца из 330.
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