Яма глубиной 10 метров обнаружена в 18 километрах от Атырау

В 18 километрах от города Атырау была обнаружена яма глубиной 10 метров. По словам акима сельского округа Бейбарыс Махамбетского района Сеилбека Зулхашева, глубокая яма была обнаружена вблизи Кызылжарского кладбища. Об этом сообщил корреспондент агентства Kazinform.

- Длина ямы – 20 метров, глубина - 10 метров. Сейчас вокруг ямы установлен знак и проведено мероприятие по безопасности. Территория, на которой была обнаружена яма, находится в 18 километрах от города Атырау. На этой территории находится хозяйство ТОО «Первомайский». Около ямы нет животных, - сказал Сеилбек Зулхашев.

До сих пор неизвестно от чего произошла глубокая яма.

Напомним, ранее мы писали что трасса Атырау-Индер будет временно закрыта для строительства.

Ранее сообщалось, что яма, глубиной около 10 метров, появилась среди поля в Карасуском районе Костанайской области. В местном акимате причиной назвали подъем уровня грунтовых вод.