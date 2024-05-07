Огромная дыра образовалась в степи Костанайской области

Яма, глубиной около 10 метров, появилась среди поля в Карасуском районе Костанайской области. В местном акимате причиной назвали подъем уровня грунтовых вод, передает корреспондент агентства Kazinform.

Размер дыры в земле - 3 х 4 метра и глубина - около 10 метров. Старожилы не припоминают таких случаев, но уверенно говорят, что это катаклизм природы.