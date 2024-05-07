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    13:54, 07 Май 2024 | GMT +6

    Огромная дыра образовалась в степи Костанайской области

    воронка в земле образовалась в Костанайской области
    Фото: кадр из видео

    Яма, глубиной около 10 метров, появилась среди поля в Карасуском районе Костанайской области. В местном акимате причиной назвали подъем уровня грунтовых вод, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Размер дыры в земле - 3 х 4 метра и глубина - около 10 метров. Старожилы не припоминают таких случаев, но уверенно говорят, что это катаклизм природы.

    - На землях сельскохозяйственного назначения образовалась яма, размером 3х4 метра и глубиной до 10 м. Причиной там назвали большое количество воды: пик осадков пришелся на осень 2023 год. Плюс недавние паводки. Там заявили, что земля была полностью пропитана, вследствие чего поднялся уровень грунтовых вод. В связи с этим произошел обвал земли, - говорится в сообщении акимата.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Костанайская область Акимат Видео
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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