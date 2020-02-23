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Якоб Фульсанг из «Астаны» выиграл велогонку «Вуэльта Андалусии»

23 Февраля 2020 21:30
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Якоб Фульсанг из «Астаны» выиграл велогонку «Вуэльта Андалусии»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщик казахстанской команды «Астана» Якоб Фульсанг стал победителем многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии» в Испании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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34-летний датский гонщик из столичного клуба по итогам общего зачета расположился выше австралийского гонщика Джека Хейга из Mitchelton-Scott и 30-летнего испанца Микела Ланда, дебютировавшего в данном туре в качестве гонщика команды Bahrain McLaren.

В пятом, последнем этапе данного тура Фульсанг финишировал вторым, уступив бельгийцу Дилану Тенсу из Bahrain McLaren. Замкнул тройку австралиец Александер Эдмондсон.

«Вуэльта Андалусии» — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по дорогам испанского региона Коста-дель-Соль автономного сообщества Андалусия.


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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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