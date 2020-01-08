Ягуар родился в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском зоопарке родился ягуар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем зоопарке 9 ноября родилась малышка - ягуар. Девочка уже немного подросла и чувствует себя хорошо. Принимаем поздравления и теплые пожелания ягуаренку!» - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Также зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для новорожденного ягуара.







