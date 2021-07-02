Ягнят краснокнижного архара изъяли у сельчанина в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области изъяли у сельчанина ягнят краснокнижного архара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение о том, что в доме одного из местных жителей содержатся ягнята горного архара. В рамках оперативно-профилактических мероприятий по пресечению экологических преступлений полицейские обнаружили в доме указанного жителя двух ягнят архара, занесенного в Красную книгу РК.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Изъятые в качестве вещественных доказательств ягнята помещены в зоопарк города Шымкента. Подозреваемый находится под подпиской.