РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:55, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Ягнят краснокнижного архара изъяли у сельчанина в Кентау

    None
    None
    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области изъяли у сельчанина ягнят краснокнижного архара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение о том, что в доме одного из местных жителей содержатся ягнята горного архара. В рамках оперативно-профилактических мероприятий по пресечению экологических преступлений полицейские обнаружили в доме указанного жителя двух ягнят архара, занесенного в Красную книгу РК.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

    Изъятые в качестве вещественных доказательств ягнята помещены в зоопарк города Шымкента. Подозреваемый находится под подпиской.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!