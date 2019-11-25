Яблоневый сад возродили в Павлодарской области на средства гранта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарском Прииртышье завершили проект по повышению потенциала сельских общественных организаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, проект по восстановлению старого яблоневого сада в Майском районе Павлодарской области привёл к тому, что проведена расчистка участка от высохших деревьев и травы, восстановлены 25 плодоносящих деревьев яблони и около 20 кустов вишни.

«Разработаны план по высадке ветрозащитной полосы в 3000 метров и план по монтажу поливной системы. Приобретено оборудование для организации системы полива сада», - рассказала С. Могилюк о том, как эту акцию претворяют в жизнь Азамат Шоканов и его единомышленники.

Поддержку в восстановлении яблоневого сада волонтёрам оказывают акимат села, местное население, молодёжный центр Майского района и другие общественные организации Павлодарской области.

«На базе яблоневого сада будут проводиться обучение и практика школьников по получению навыков сельхозработ. Предоставлены рабочие места для жителей села (охрана, садовод, агроном и другие), - добавила С. Могилюк. - Решён вопрос с витаминизацией детских учреждений - школа и детские сады будут снабжены свежими местными фруктами и ягодами».

В дальнейшем организаторы этой кампании планируют обеспечивать продукцией жителей села и соседних сёл, добавила руководитель областного Гражданского альянса.

«Одним из лучших проектов, по мнению экспертной комиссии, стал проект ОО «Камкор» посёлка Ленинский. Для более эффективной деятельности и устойчивости организации было принято решение о дополнительном финансировании в размере 300 000 тенге», - добавила С. Могилюк.

Светлана Могилюк отметила, что эта организация в Ленинском стала заботиться о людях с ограниченными возможностями. По словам Светланы Могилюк, кампания «Повышение потенциала сельских НПО в Павлодарской области» сделала общественные организации более профессиональными, а их работу – чёткой и грамотной.

«Проект смог внести вклад в благополучие более 500 человек сельской местности Павлодарского Прииртышья. Благодаря проекту, шесть сельских неправительственных организаций смогли усилить своё материально-техническое обеспечение за счёт средств по программе малых грантов, сумма которого составила 500 000 тенге, - уточнила она. – Объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Павлодарской области» готов поддерживать сельские НПО и в дальнейшем, консультировать, вести совместную работу и продвигать интересы».















