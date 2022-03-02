Я всегда поддерживаю развитие, перспективу и прогресс - Андрей Трегубенко

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель РК, солист казахского национального театра оперы и балета имени Абая Андрей Трегубенко прокомментировал выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде правящей партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переименование партии, само движение, это замечательно. Но здесь переименование не самое главное, на повестке также выставлены такие вопросы, как сближение с народом, прозрачные шаги, действия депутатов, какие меры предпринимаются для решения тех или иных задач. Все эти шаги по отношению в сторону народа, замечательно. Если все сказанное будет достойно исполняться, то это новый хороший уровень для общественной жизни страны. Я в целом всегда поддерживаю любое развитие, перспективу и прогресс, особенно в такой сложной структуре, как партия», - сказал спикер.

Андрей Трегубенко также рассказал о работниках культуры.

«Я человек культуры, поэтому смотрю на это все со своего ракурса. Хочу отметить, что слово культура присутствует во всех сферах нашей жизни. Есть такое понятие, как культура переговоров, культура поведения, культура ведения финансов и так далее. То есть, везде мы слышим слово культура. Я думаю, что культуре нужно во всех сферах жизни нашей страны уделить гораздо большее внимание. Я бы хотел, чтобы наша обновленная партия пристально посмотрела на этот вопрос, на необходимости большего внимания продвижения культуры во всех сферах нашей жизни. Также очень хотелось бы, что взглянули на зарплаты работников культуры… За годы Независимости РК работники культуры накопили хороший опыт, обучались за границей, стажировались, но хотелось бы, чтобы наши знания не замыкались в нас самих, а передавались нашей молодежи. Наша земля изобилует талантами. Я думаю, наши звезды, которые известны во всем мире, это доказали. Поэтому хотелось бы, чтобы обратили внимание на такую структуру, взаимодействие внутри самой сферы культуры. Чтобы знания, которые мы накопили, могли более точно, открыто, организованно передавались молодому поколению. Взаимодействие между школами, музыкальными училищами, театрами должно быть», - заметил солист театра.

Спикер также остановился на вопросе о привлечении молодежи в партию.

«Я всегда выступаю за баланс. Молодежь имеет свои плюсы: рвение, стремление, новые взгляды. Но люди, которые работают давно, имеют большой опыт. Поэтому сбалансированный тандем между опытом и рвением должен присутствовать. Конечно, молодежь - это ключевая сила во всем. Это не секрет. Но забывать и не прислушиваться к опыту предшественников, это неправильно. Нужен здоровый, продуктивный баланс», - ответил он.

Отметим, 1 марта на внеочередном съезде правящей партии было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».

Ранее был опубликован полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии «Nur Otan».