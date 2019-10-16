Я решил провести два боя в Казахстане - Канат Ислам о дальнейших планах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам рассказал о планах провести бой с чемпионом WBO Деметриусом Андраде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец на открытом воздухе провёл открытую тренировку в Алматы перед предстоящим боем.

«Самочувствие у меня отличное. Рад, что ещё раз буду выступать на родине. Очень приятно видеть своих болельщиков. Их поддержка очень важна. Я полностью готов к этому бою. Соперник приедет в ближайшее время. Да, он сильный боксёр, но я больше сконцентрирован на себе. Посмотрим, что будет», - сказал он.

Кроме того, он рассказал и о дальнейших планах.

«Мне поступает множество предложений из разных стран. Сейчас мы их рассматриваем. Я решил провести два боя в Казахстане. Это поможет мне вернуть свою физическую форму. А дальше, после этого поединка я буду готов к большим соперникам. Хочу ли я провести бой с Андраде? Почему бы и нет. Это моя цель - я иду к ней», - добавил Канат Ислам.

Ранее он на пресс-конференции, посвященная поединку с Уолтером Каутондоквой, в Алматы рассказал о готовности выйти на ринг с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Отметим, открытая тренировка Каната Ислама проходила также с участием других казахстанских боксеров, которые будут в этот вечер выступать в андеркарде - Руслан Мырсатаев, Арман Рысбек, Аскар Эрубек и Бексултан Раушанов. На мероприятие собралось большое количество гостей, которые сфотографировались и получили автографы спортсменов.

Напомним, 26 октября во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака пройдёт вечер профессионального бокса, где в главном бою встретятся Канат Ислам (26-0, 21 KO) и американский боксер Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBO International в первом среднем весе, который принадлежит Канату Исламу.

На сегодняшний день Уолтер Каутондоква занимает 9 позицию в списке ТОП-10 боксеров по версии WBO. В рамках соревнований будет проведено 9 боев с участием известных казахстанских боксеров и представителей из США, Китая и стран Европы.

Спортивное мероприятие будет транслироваться на 150 стран мира в прямом эфире на первой казахстанской стриминговой платформе QP TV.