Я ни о чем не жалею - Ержан Максим об участии на Eurovision Junior 2019

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Обладатель второго места на песенном конкурсе «Детское Евровидение 2019» Ержан Максим поделился своими впечатлениями на пресс-конференции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед выступлением на Евровидение, конечно же, волновался. Но второе место тоже не плохо. Думаю, что мое выступление вам всем понравилось. Я ни о чем не жалею. Мне все понравилось. Я с волнением ждал своего результата, молился. Но, после того, как объявили результаты я чуть не заплакал», - говорит Ержан.





В свою очередь, мама певца Гульмира Алибек поблагодарила всех казахстанцев за поддержку и заявила, что гордится им.

«Ержан, думаю, выступил на высоком уровне. Он выкладывался на 100%.

Это не только победа Ержана, но и всей страны. Хочу поблагодарить агенство «Хабар» за такую возможность, а также спонсоров, авторов песен и клипа. Спасибо, что переживали вместе с нами. Как вы сами видели, все жюри дали Ержану высокий бал. Это очень радует нас. Да, мы видели, что в комментариях в социальных сетях люди также радовались вместе с нами, были и те, которые просили прощения за то, что не хватило народного голоса. Но мы ни на кого не обижаемся. Самое главное Ержан исполнил со всей душой эту песню», - отметила она.

Ранее Ержан также поблагодарил казахстанцев за поддержку.

Стоит отметить, что Ержан Максим также выступил перед журналистами со своей песней «Арманнан қалма».

Напомним, Казахстан во второй раз принял участие в международном песенном конкурсе «Junior Eurovision Song Contest», который прошел 24 ноября 2019 года в городе Гливице, Польша.

Ержан Максим представил страну в детском аналоге «Евровидения», в котором приняли участие исполнители от 9 до 14 лет. На территории нашей страны конкурс транслировался телеканалом «Хабар».

Директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина напомнила, что c 1 января 2016 года телеканал является ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза (EBU), организующего конкурс, что позволило выдвинуть кандидата на участие от страны. По ее словам агентством была проделана огромная работа и добавила, что будут продолжать поддерживать молодых талантов.

Напомним, Ержан Максим на Eurovision Junior 2019 на английском и казахском языках исполнил песню «Арманнан қалма» , авторами которой являются Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов.

Семь стран-участниц из 19 (Грузия, Беларусь, Уэльс, Польша, Украина, Нидерланды, Сербия) отдали максимальные баллы Казахстану (12). Голосования зрителей и жюри Ержану принесли 79 баллов, и по итогам с 227 баллами он занял второе место. Победителем стала Виктория Габор из Польши (278 баллов).

Добавим, что Ержана Максима поздравили Глава государства Касым-Жомарт Токаев и министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Юный певец ранее рассказал о своей мечте.