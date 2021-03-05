Я не жалею, что работала в сфере образования - Аягуль Миразова о профессии педагога

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В канун 8 марта - Международного женского дня - МИА «Казинформ» по традиции рассказывает о казахстанских женщинах, которые добились больших успехов в разной сфере. В этот список можно включить героя труда Казахстана, ветерана педагогического труда, почетного гражданина города Алматы Аягуль Миразову.

Аягуль Миразова родилась в 15 декабря 1948 года в селе Карабастау Жуалинском районе Жамбылской области. Окончила Жамбылский Педагогический институт по специальности математика. В сфере образования работала более 50 лет, 25 из них была директором школы-гимназии №159 имени Ы. Алтынсарина в Алматы.

- Аягуль Торекызы, вы посвятили почти всю свою жизнь нелегкому труду - обучение детей. Много времени проработали в сфере образования. Вы об этом мечтали с детства?

- Я мечтала стать врачом, но по воле Всевышнего оказалась в сфере образования. Я ни чуть не жалею об этом. В то время педагогов очень хорошо ценили и уважали. Не было такого, чтобы их оскорбляли, оценивали. Все взрослые и маленькие дорожили учителями. Одним словом - профессия педагога тогда была самой востребованной, многоуважаемой. Возможно, наши преподаватели тоже сыграли важную роль в выборе моей профессии. Нас восхищали их манера речи, метод преподавания, наставления, образ жизни.

- Как началась ваша карьера?

- Я поступила в Жамбылский Педагогический институт на факультет физмат. Отучилась там по специальности математика. Проходила практику в школе в своем родном ауле. Находясь там, я научилась многому. Там же я некоторое время преподавала математику. Устроиться на работу в то время мне очень помог наш директор. Я вместе работала с преподавателями, которые учили нас. Они нас поддержали, воспитали, учили. Я им безмерно благодарна. Позже я стала в этой школе завучем по воспитательной работе. Но потом в 1976 году со своим супругом переехали в Алма-Аты (ныне Алматы).

Когда я переехала в Алма-Ату, здесь была единственная казахская школа №12 имени Ш. Валиханова. Но там не было вакансии и мне пришлось устроиться на работу в русскую школу. Затем через пару лет в городе открылась смешанная школа №86 (ныне школа-гимназия №86 им. Г. Мусрепова). Тогда моя мама радовалась, словно родила ребенка. Она подала мои документы. Меня сразу же приняли. Я работала в русско-казахской школе, хотя плохо владела русским языком. Но я привыкла. Там я получила свою первую награду. Преподавала, затем была завучем. В итоге в этом образовательном учреждении проработала 12 лет. А затем я стала директором казахской школы-гимназии №159 имени Ы. Алтынсарина, которая была образована после обретения Независимости в 1991 году. 400 детей и 33 учителя школы №12 имени Ш. Валиханова были переведены в эту школу.

- Насколько я знаю, эта школа под вашим руководством добилась больших успехов…

- Да. Я бы сказала, что это благодаря коллективу. Большой опыт учителей позволил нам прочно обосноваться. В 2001 году, когда исполнилось 10 лет Независимости РК, мы тоже отмечали свое 10-летие. Тогда мы участвовали в республиканском конкурсе «Таңдаулы мектеп» и выиграли гран-при. Этот же конкурс мы выиграли во второй раз, когда отмечали 20-летие в 2011 году. Этот результат упорного труда нашего коллектива. Мы стали призерами, победителями и других соревнований и олимпиад. Я очень рада, что работала с такими профессионалами. Спасибо родителям за воспитание детей, ученикам - за достижения в учебе.

- Что вы можете сказать о нынешней системе образования в Казахстане?

- В наше время образование было на хорошем уровне. Но мы не знали никакого репетиторства. Учителя дали всем одинаковое образование, и большой разницы между школами аула и города не было. Все могли поступать в желаемые институты с теми знаниями, которые тогда получили. Но время не стоит на месте, сейчас век технологий, все меняется стремительно. Изменились требования. Я очень рада нашему Елбасы Нурсултану Абишевичу за то, что поддерживает наше образование. К примеру, государственная программа обучения студентов за рубежом «Болашак» очень хорошо себя зарекомендовала. Надо помнить, что инвестиции в образование всегда возвращаются. Также открылись Назарбаев университет, НИШ. Это тоже радует. Сейчас повышается статус учителей, зарплата педагогов. Надо дальше развивать сферу образования. Вернули начальным классам «Әліппе». Система меняется. Надо наверстывать упущенное и больше уделять внимание воспитанию самого ребенка.

- Что пожелаете женщинам на 8 марта?

- Уважаемые дамы, сестры, женщины, бабушки, мамы. Поздравляю всех с первым весенним праздником и Международным женским днем. Будьте всегда счастливы и здоровы. Также в этом году 30 лет Независимости РК. Это большой праздник. Мы добились больших успехов. Хорошая поддержка идет со стороны государства. Мы должны ценить наше богатство, благодарить бога за то, что живем в благополучии.

Аягүль Миразова указом Президента РК - Елбасы награждена званием «Қазақстанның Еңбек Ерi» с вручением знака особого отличия Золотая звезда за №2 и ордена Отан (2008 год). Она также отмечена знаками «Победитель соцсоревнования», «Отличник народного Просвещения Казахской ССР», «Заслуженный деятель Казахстана», «Ибрай Алтынсарин», медалями «Ветеран труда», «10 лет Независимости», «Конституция - 10 лет и 20 лет», «Дарын», «10 и 20 лет Астане», «Почетный работник образования», «Почётный гражданин города Алматы», грамотами Министерства образования, городских, районных отделов образования, городских, районных акиматов и другие.

Фото: aikyn.kz