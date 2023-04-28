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Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Апреля 2023, 13:48
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде Кадр из видео

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ожидающего приговора экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева доставили в суд. Он выступил с последним словом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судебное заседание, которое должно было состояться сегодня в 11:00, началось с опозданием на несколько часов. Серика Кудебаева доставила в зал суда спецохрана.

«Хочу сказать, что я не виновен, в свой народ не стрелял, никаких пыток не было. Потерпевшие отрицают. У меня все», - заявил в своем последнем выступлении в суде Серик Кудебаев.

Ранее сын Серика Кудебаева Арман Мырзакулов заявил, что его отец приехал в страну добровольно.

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В начале апреля стало известно, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Позже КНБ РК сообщили, что он пересек границу через горы.

27 апреля стало известно, что Серика Кудебаева доставили в Казахстан из Турции.

Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось 10 марта, но судебное заседание было отложено из-за того, что он попал в больницу. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта, далее оглашение приговора перенесли несколько раз.

В ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.


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