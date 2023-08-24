Я не тот человек, который вам нужен: экс-аким Кентау сказал последнее слово в суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сказал последнее слово в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Я обычный гражданин, который никогда не нарушал законы Казахстана. Никогда не думал, что наступит время, когда людей просто будут обвинять, судить. Во время судебного процесса видели, что основания для моего задержания не было. Фокус состоял в том, что сотрудник Антикора пытался сломать меня, посадить других людей. Я знаю, каких людей и за что. С самого начала нарушаются законы. Я так понял, что правда нам не нужна. Нужно просто дело закрыть. Понятное дело, что Президенту докладывают совсем другое и делается совсем другое. Когда не смогли меня сломать угрозами, насилием, шантажом, у них варианта не было, так как меня закрыли. У меня не было возможности подстрекать его. Я его знать не знал. Не знал его сына. Они прекрасно знают (Антикор и Прокуратура). Но, несмотря на это, видимо им надо закрыть дело и говорят о своем. Хотя, уважаемый Суд, вы лично видели, что кроме слов, никаких фактов и доказательств нет, и никогда не было. Они сами придумали все», - сказал Рашид Аюпов на заседании суда в Астане.

В ходе заседания суда экс-аким Кентау заявил, что никогда не занимался казнокрадством.

«С 2012 года переписывался с компанией Илона Маска о возможности строительства завода в Казахстане. Очень хотел, чтобы в нашей стране появилась наука, специальность мирового масштаба. У меня есть переписка с акиматом Астаны… Я никогда не занимался казнокрадством. Я пришел в госслужбу осознанно с деньгами. Это все доказано в документе. Я не тот человек, который вам нужен. Вы ошиблись», - добавил он.

Как сообщил судья, ориентировочное оглашение решения по данному делу состоится 28 августа в 16:30 часов.

Отметим, что бывший аким города Кентау Рашид Аюпов обвиняется в подстрекательстве к взятке в особо крупном размере и мошенничестве.

В 2013 году он, будучи сотрудником Канцелярии Премьер-Министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

Получив требуемую сумму денег, он присвоил её себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники. Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей.

Вчера прошли прения. Тогда Аюпов заявил, что все обвинения строятся на словах Кожабаева. И все сотрудники ссылаются на слова Кожабаева. Никаких других доказательств нет. По словам экс-акима, все делается для пиара перед Президентом, для отчета. Прокурор глубоко ошибается.

Напомним, что прокурор запросил 13 лет лишения свободы для подсудимого. Гособвинитель также потребовал конфисковать дом Аюпова с земельным участком в Шымкенте, машину марки «КАМАЗ». Прокурор также потребовал вернуть 2,8 млн долларов в доход государства.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау занимал должность заместителем акима Туркестанской области.