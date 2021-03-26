Я не связываю активизацию гражданского общества с работой адвокатов – Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК заявил, что он не связывает активизацию гражданского общества с работой адвокатов и юридических консультантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не связываю активизацию гражданского общества и работу адвокатов и юридических консультантов. При обсуждении этого законопроекта (изменения в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»), я не увидел никакой связи. При работе над этим законопроектом такой связи никак не просматривается. Есть, наверное, в целом понимание в обществе, что правовые реформы не могут продвигаться дальше без развития адвокатуры и без повышения качества правовой помощи», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее инициативная группа адвокатов, нотариусов и юридических консультантов собирала подписи под петицией Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с требованием отставки министра юстиции Марата Бекетаева.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ранее мы уже обращались к Вам касательно опасных действий некоторых государственных органов, разжигающих социальную напряженность в юридическом сообществе нашей страны, связанных с внесением изменений в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Законопроект возвращен Сенатом в Мажилис для доработки, однако ключевые вопросы гарантий независимости юристов и адвокатов остались без внимания. К сожалению, ситуация не разрешается», — говорится в тексте петиции.