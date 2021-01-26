Я не сдамся - Жалгас Жумагулов прокомментировал свое второе поражение в UFC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов прокомментировал свое второе поражение в UFC, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как всем уже известно, мой второй поединок на турнире UFC 257 прошел не в мою пользу. Хотел бы поблагодарить каждого, кто по сей день меня поддерживает и верит в меня! Много, кто пишет с поддержкой, огромный рахмет вам за это, несмотря на то, что я не оправдал ваши надежды. Хейтерам я тоже скажу рахмет - это ваше право излагать свои мысли и эмоции», - написал он в своем Instagram.

По его словам, это огромная ответственность выступать в такой организации от своей страны.

«Мне очень жаль, что я подвел свою страну. Все зависящее от меня я попытался сделать, отдал все силы, искренне хотел обрадовать свой народ, но не все так, как хотелось бы(...). Сейчас мне надо отдохнуть, так как мой организм сильно измотан и собраться с силами, чтобы решить, как действовать дальше. Очень хотел оправдать надежды, возложенные на меня. Бывают испытания, не всегда так, как хотелось бы, но и через эти испытания я пройду и вернусь сильнее! Я не сдамся и не паду духом, перезапущу себя и докажу», - добавил боец.

Напомним, на турнире UFC 257 в Абу-Даби 32-летний казахстанец единогласным решением судей проиграл шведу Амиру Альбази. Жалгас Жумагулов дебютировал в UFC в июле прошлого года. Тогда он по очкам уступил бразильцу Раулиану Паива.