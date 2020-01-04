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Я не считаю себя героем - победитель проекта «100 новых лиц» Ержан Амарханов

4 Января 2020 09:12
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Я не считаю себя героем - победитель проекта «100 новых лиц» Ержан Амарханов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Житель Семея Ержан Амарханов, спасший 48 пассажиров автобуса, стал победителем национального проекта «100 новых лиц Казахстана», передает МИА «Казинформ».

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Ержан Амарханов стал известен после того, как полтора года назад спас пассажиров автобуса сообщением «Семей-Новосибирск». Однако он себя не считает героем. По его словам, так бы поступил каждый.

«Думаю, что смог тогда спасти людей потому, что с детства занимался спортом. Тренеры учили нас помогать людям, протягивать руку помощи нуждающимся. Мы уцелели благодаря спорту», – сказал Ержан Амарханов во время проведения третьего этапа проекта «100 новых лиц Казахстана».

Ержан рассказал, что родился в Семее и после окончания школы занялся спортом. Является мастером спорта по греко-римской борьбе.

«Я бесплатно детей тренирую. Одновременно вот уже 8 лет занимаюсь куплей-продажей автомобилей. Заработанные деньги я вкладываю и в своих воспитанников. У кого-то нет средств, чтобы поехать на соревнования, кому надо купить уголь домой, третьего нужно одеть», - рассказал о своей тренерской деятельности победитель проекта.






Стоит отметить, что Ержан Амарханов обучает борьбе детей из поселка Бобровка, который находится на окраине города. Занятия он проводит в спортзале местной школы, где, по его словам, нет условий для занятий этим видом спорта. При этом тренер не отчаивается. Надеется, что его победа в проекте «100 лиц Казахстана» поможет осуществить его мечту о строительстве спорткомплекса для детей из отдаленного поселка.

Напомним, в августе прошлого года Ержан поехал на автобусе по направлению «Семей-Новосибирск» с целью покупки автомашины. Около трех часов ночи, вблизи города Алейска в автобусе возник пожар. Все пассажиры в это время спали. Возгорание заметил только Ержан. Он сразу сообщил о пожаре водителю, но до остановки автобуса многие пассажиры уже надышались дыма. Дверь автобуса заело, но Ержан открыл ее и за короткое время вывел всех наружу. Автобус сгорел полностью.

Пассажиры автобуса, спасенные Ержаном, до сих пор пишут, интересуются его делами. Мужество не осталось неоцененным. Руководство алматинской компании подарило Ержану новую квартиру в Семее.


Отметим, что в столице прошел третий этап проекта «100 новых лиц Казахстана». Цель проекта «100 новых лиц Казахстана» – продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и стремления к знаниям на историческом примере людей, внесших значительный вклад в развитие Казахстана в годы независимости. В этом году было принято 1 673 анкеты от желающих принять участие в конкурсе. За всех участников было подано более 700 тысяч голосов. По итогам всех этапов в этом году определены 32 победителя.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, 100 новых лиц Казахстана, Общество,
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Автор:

Орал Ерланулы

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