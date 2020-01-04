Я не считаю себя героем - победитель проекта «100 новых лиц» Ержан Амарханов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Житель Семея Ержан Амарханов, спасший 48 пассажиров автобуса, стал победителем национального проекта «100 новых лиц Казахстана», передает МИА «Казинформ».

Ержан Амарханов стал известен после того, как полтора года назад спас пассажиров автобуса сообщением «Семей-Новосибирск». Однако он себя не считает героем. По его словам, так бы поступил каждый.

«Думаю, что смог тогда спасти людей потому, что с детства занимался спортом. Тренеры учили нас помогать людям, протягивать руку помощи нуждающимся. Мы уцелели благодаря спорту», – сказал Ержан Амарханов во время проведения третьего этапа проекта «100 новых лиц Казахстана».

Ержан рассказал, что родился в Семее и после окончания школы занялся спортом. Является мастером спорта по греко-римской борьбе.

«Я бесплатно детей тренирую. Одновременно вот уже 8 лет занимаюсь куплей-продажей автомобилей. Заработанные деньги я вкладываю и в своих воспитанников. У кого-то нет средств, чтобы поехать на соревнования, кому надо купить уголь домой, третьего нужно одеть», - рассказал о своей тренерской деятельности победитель проекта.





















Стоит отметить, что Ержан Амарханов обучает борьбе детей из поселка Бобровка, который находится на окраине города. Занятия он проводит в спортзале местной школы, где, по его словам, нет условий для занятий этим видом спорта. При этом тренер не отчаивается. Надеется, что его победа в проекте «100 лиц Казахстана» поможет осуществить его мечту о строительстве спорткомплекса для детей из отдаленного поселка.

Напомним, в августе прошлого года Ержан поехал на автобусе по направлению «Семей-Новосибирск» с целью покупки автомашины. Около трех часов ночи, вблизи города Алейска в автобусе возник пожар. Все пассажиры в это время спали. Возгорание заметил только Ержан. Он сразу сообщил о пожаре водителю, но до остановки автобуса многие пассажиры уже надышались дыма. Дверь автобуса заело, но Ержан открыл ее и за короткое время вывел всех наружу. Автобус сгорел полностью.

Пассажиры автобуса, спасенные Ержаном, до сих пор пишут, интересуются его делами. Мужество не осталось неоцененным. Руководство алматинской компании подарило Ержану новую квартиру в Семее.





Отметим, что в столице прошел третий этап проекта «100 новых лиц Казахстана». Цель проекта «100 новых лиц Казахстана» – продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и стремления к знаниям на историческом примере людей, внесших значительный вклад в развитие Казахстана в годы независимости. В этом году было принято 1 673 анкеты от желающих принять участие в конкурсе. За всех участников было подано более 700 тысяч голосов. По итогам всех этапов в этом году определены 32 победителя.