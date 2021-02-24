Я находилась в 20 метрах от места ДТП - санврач рассказала, как чуть не погибла у блокпоста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Санитарный врач из Алматы Айгуль Байтилесова рассказала о своей работе на блокпостах во время пандемии. Каждый день 2020 года навсегда останется в памяти опытного специалиста, а вот дату 2 апреля она теперь считает днем своего второго рождения. Женщина в тот день находилась в 20 метрах от места, где пьяный водитель протаранил блокпост, в результате которого пострадал полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

Айгуль Байтилесова - санитарный врач управления санитарно-эпидемиологического контроля Алатауского района. В профессии 26 лет. Основная ее миссия - мониторинг безопасности продукции, но с появлением коронавируса работы прибавилось. Весь прошлый год она несла службу на блокпостах, в аэропорту и посещала по месту жительства зараженных. Дату 2 апреля 2020 года санврач теперь не забудет никогда.

«В тот день я заступила на дневное дежурство, все шло, как обычно. Полицейские проверяли грузовые машины, пересекающие границу блокпоста в Алатауском районе, а мы в свою очередь измеряли температуру у водителей, спрашивали об их самочувствии, фиксировали данные въезжающих в Алматы», - вспоминает Айгуль Байтилесова.

Люди хоть и относились со скепсисом к проверке, но соблюдали карантинные правила. Останавливались вдоль обочины и ждали, когда у них измерят температуру. В тот день было не много машин.

«К блокпосту подъехал груженый из России «КамАЗ». Я проследовала к нему для проверки и уже собиралась возвращаться обратно к коллегам-полицейским, как перед глазами пролетела легковушка и на большой скорости въехала в металлический турникет блокпоста, протаранив полицейский автопатруль. Я находилась в 20 метрах от столкновения. Если б я сделала еще несколько шагов, то на этом месте могла оказаться и я. Турникет находившийся на посту отлетел в мою сторону», - рассказывает Айгуль Сламовна.

Сразу же после произошедшего к месту происшествия вызвали скорую помощь, до приезда врачей эпидемиолог успокаивала молодого полицейского, говорила с ним, поддерживая морально. Полицейский остался жив, его госпитализировали с переломами обоих ног в больницу. Впоследствии пьяного водителя иномарки осудили.

«После того случая было психологически сложно, но вернуться в привычную колею помогла работа. Я снова вернулась на тот же блокпост, а после 12-часового рабочего дня возвращалась в кабинет, чтобы продолжить работу. Времени хватало, чтобы принять душ и сменить одежду, но никто из санврачей не дал слабину, все одинаково выполняли свой долг», - поделилась Айгуль Байтилесова.

После отмены блокпостов врач-эпидемиолог вместе с руководителем Алатауского УСЭК Дарханом Сисеновым совершала объезды по району, ходила на участки и в микрорайоны оцепления многоквартирных домов, где находились зараженные коронавирусом лица. В эти дни Айгуль Байтилесова примеряла роль психолога и медиатора, успокаивая население, которое наотрез отказывалось находиться на домашнем карантине.

«На обходах с нами были участковые. Было сложно удержать на карантине жильцов многоэтажек. Карательные меры не срабатывали, поэтому мы просто ежедневно говорили с жильцами», - вспоминает Айгуль Байтилесова.

Напомним, 2 апреля 2020 года, пьяный водитель автомашины Toyota Ipsum допустил наезд на металлический турникет блокпоста №4 рядом с поселком Коксай Алатауского района. Далее, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной, затем наехал на два припаркованные машины. Пострадал полицейский. Он с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован. Позже похожий инцидент случился 25 мая. Водитель BMW протаранил блокпост, в результате которого погибли двое полицейских.