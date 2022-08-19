19 Августа 2022 16:03

«Я — король мира». Фильмы Джеймса Кэмерона от худшего к лучшему

16 августа Джеймсу Кэмерону исполнилось 68 лет. В представлении американский режиссер едва ли нуждается. Его фильмы собирают в прокате миллиарды долларов и номинируются на престижные премии, а сам Кэмерон уже давно превратился в человека-легенду: он спускался на дно Марианской впадины, снимал по-настоящему культовые картины и, получая очередной «Оскар», кричал со сцены: «Я — король мира». Time Out вспоминает игровые фильмы Джеймса Кэмерона от худшего к лучшему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тimeout.ru.

8. «Пиранья 2: Нерест», 1981

Это единственная картина в фильмографии Джеймса Кэмерона, которую действительно можно считать катастрофической. Вероятно, такой же она была бы у любого другого режиссера. В 1981 году фильм стал дебютным для молодого постановщика. Сложно представить, что вообще завлекло Кэмерона в этот странный проект категории «B» о генетически модифицированных пираньях, кошмарящих мирно отдыхающих туристов на острове посреди Карибского моря, но вспоминать об этом первом опыте режиссер не слишком любит.

Поначалу Кэмерона наняли в качестве создателя кукол рыб-убийц и некоторых спецэффектов. Затем доверили руководство съемочным процессом. Однако все не задалось с самого начала — языковые преграды (многие члены съемочной группы были итальянцами и не знали английского языка) и постоянные ссоры с продюсерами мешали ему закончить фильм, который изначально казался провальным по всем фронтам.

В итоге, Кэмерона выгнали, продюсер Овидио Г. Ассонитис доснимал картину самостоятельно, но имя будущего самого прибыльного режиссера в истории кино так и не убрал из титров. Это вполне могло бы уничтожить едва начавшуюся карьеру талантливого постановщика. Впрочем, Кэмерон сдюжил и уже никогда не снимал такого посредственного кино.

7. «Правдивая ложь», 1994

Джеймс Кэмерон славится способностью чувствовать то, о чем больше всего мечтает зритель. Без этого он точно не снял бы два из трех самых кассовых фильма в истории кино. Впрочем, эти таланты Кэмерона заметны и в его менее популярных работах. В частности, в комедийном боевике «Правдивая ложь». Главный герой этой картины — Гарри Таскер — любящий семьянин, продавец компьютеров и специальный тайный агент, выполняющий особо опасные задания. Все шло своим чередом, пока арабские террористы не похитили Гарри и его жену, о чем быстро пожалели.

Лента задумывалась как ремейк французской шпионской комедии «Тотальная слежка» (1991), упор в которой делался на обыгрывании социальных стереотипов во Франции, а действие не выходило за пределы Парижа. Кэмерон на местные рынки ориентироваться не стал и снял фильм с по-настоящему голливудским размахом — бюджет у «Правдивой лжи» был несоизмеримо больше, чем у французского оригинала, экшн вышел на первый план, локальная угроза превратилась в международную. Отчасти именно поэтому проект считается идеальным образчиком боевика своей эпохи — ярким, сочным, никогда не останавливающимся пиршеством с пародиями и одной из лучших ролей Арнольда Шварценеггера. Лента практически лишена научно-фантастических элементов и немного отличается от того, что обычно снимает Кэмерон, но вовсе не это стало причиной нахождения «Правдивой лжи» на такой низкой позиции в фильмографии режиссера. Виной всему — успехи других работ, о которых большинству постановщиков остается только мечтать.

6. «Бездна», 1989

Клаустрофобные триллеры — популярный для 1980-х жанр. «Чужой» Ридли Скотта и «Нечто» Джона Карпентера запустили волну фильмов, в которых командам в космосе, на полярной станции и где бы то ни было еще приходилось сражаться с неизведанным в закрытых пространствах, пагубно влияющих на психическое состояние людей. Джеймс Кэмерон в стороне не остался и тоже снял такое кино, только в самых родных для себя условиях — глубоко под водой.

Американская атомная подводная лодка терпит крушение, которое может привести к ужасным последствиям для человечества. Нейтрализовать ядерные боеголовки и выяснить обстоятельства катастрофы отправляются военные разведчики и специалисты подводной исследовательской станции. На большой глубине они сталкиваются с неизвестной сущностью и человеческим нутром.

Любовь Кэмерона к морским глубинам не могла не сказаться на его творчестве. В 2000-е и 2010-е он будет снимать документальные фильмы о сложных погружениях и даже сам отправится на дно Марианской впадины, тогда как в XX веке его интересовала художественная сторона вопроса. Так и появилась «Бездна» — бескомпромиссная проба пера, соединяющая в себе новейшие спецэффекты (фильм получил «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты»), масштабные декорации и потрясающие подводные съемки. Кэмерон не был бы Кэмероном, если не заставил актеров с головой нырять в огромный двенадцатиметровый резервуар с водой, предварительно обучив их на курсе квалифицированных ныряльщиков в течение двух с половиной недель. Такой подход подкупает — «Бездна» хоть и кажется чересчур драматичной, но страх неизведанного, культивируемый кино второй половины века, затмевает любую незначительную претензию.

5. «Аватар», 2009

Вне зависимости от порядка расположения оставшихся пяти картин Кэмерона в этом списке, у поклонников возникнут вопросы. Все потому, что каждый из этих фильмов — общепризнанный массовый шедевр, в большей или меньшей степени повлиявший на любого киномана. Пятое место отдадим последней на текущий момент ленте режиссера — «Аватару». В представлении фильм о трехметровых синих гуманоидах, сражающихся за свою землю с людьми-захватчиками, совсем не нуждается.

С 2009 года у зрителей было сразу несколько возможностей увидеть «Аватара» на большом экране — фильм долго не уходил из проката в свой первый заход, не раз демонстрировался повторно и, в итоге, стал самым кассовым в истории кино, собрав почти три миллиарда долларов. В последний раз, чтобы вновь обогнать выскочившее на лидирующую позицию эпическое завершение третьей фазы киновселенной Marvel («Мстители: Финал»).

«Аватар» — вершина, прежде всего, техническая. Вряд ли 13 лет назад кого-то могла удивить история о том, как цивилизация поглощает природу и традиционный мир, а вот охапка самых свежих и революционных веяний, от новейших систем освещения обширных площадей до улучшенных технологий захвата движений, привлекала зрителей в кинотеатры. К тому же, «Аватар» стал лучшей рекламой формата 3D — полное погружение в события на планете Пандора было возможно только с использованием передовых технологий стереокинематографии. В 1990-е, когда лента уже имела первые концепты, Кэмерон не мог реализовать все планы из-за недостаточного опыта и отсутствия необходимых технологий. К 2009 году такая возможность появилась, и «Аватар» все-таки дошел до зрителя, получив попутно несколько «технических» «Оскаров».

4. «Чужие», 1986

Сиквелу космического хоррора Ридли Скотта долгое время не давали появиться продюсеры. Сначала они ссылались на то, что, согласно голливудской бухгалтерии, оригинал провалился в прокате (99 млн долларов кассовых сборов при бюджете в 11 млн долларов), а затем им не понравился первый вариант сценария, предложенный Кэмероном. И все же фильм был запущен в производство, когда мир увидел «Терминатора» — обойти стороной успех его автора продюсеры не могли и дали возможность изменить сценарий.

Кэмерон был без ума от «Чужого» и считал его идеальным фильмом, которому не нужен сиквел. Под давлением продюсеров он все-таки согласился поработать над второй частью и сделать из нее кино, абсолютно не похожее на оригинал. «Чужие» предстали объединением хоррор-идей Ридли Скотта с безудержным экшеном «Терминатора». Сам Кэмерон сравнил оригинал с «особняком с привидениями», а свой фильм назвал «американскими горками». Лучше описания и не придумать — с легкой руки режиссера «Чужой» эволюционировал в захватывающий кинотеатральный аттракцион, в котором у героини Сигурни Уивер появилось больше соратников и врагов. Размах стал совершенно другим: персонажи покинули корабль, попали в нескончаемый поток острых ощущений, а Эллен Рипли в феминистской оптике Кэмерона все больше походила на Рэмбо. Итог — семь номинаций на «Оскар», две из которых превратились в награды, и статус одного из лучших сиквелов в истории кино.

3. «Терминатор», 1984

Представьте себя на месте Джеймса Кэмерона в 1981 году. Вы только что сняли провальное дебютное кино («Пиранья 2: Нерест»), рассорились с относительно влиятельными продюсерами и в довесок ко всему подхватили грипп. Хуже ситуации для начинающего режиссера не придумать. И вдруг в бреду при высочайшей температуре вам снится странный сон — женщина убегает от страшного киборга с красным глазом. Разве не идея для фильма? Об этом, вероятно, вы подумаете в последнюю очередь. А Кэмерон — в первую!

В то время у него не было громкого имени, поэтому найти средства на съемки было почти невозможно — ни одна студия не хотела связываться с режиссером сиквела «Пираньи». Помогла продюсер Гэйл Энн Херд (будущая вторая жена Джеймса), которая приобрела сценарий за 1 доллар при условии, что именно Кэмерон останется режиссером.

А дальше все как в сказке. Несмотря на небольшой бюджет в 6 млн долларов, постановщику удалось создать легендарную картину. «Терминатор» стал замечательным примером креативного подхода к съемкам — Кэмерону пришлось выбирать, в каких двух сценах он будет пользоваться передовыми на тот момент спецэффектами. На большее денег не хватало. Так, в частности, родилась великая сцена погони эндоскелета Терминатора за героиней Линды Хэмилтон по узкому коридору. Сегодня такие визуальные решения вызывают ностальгическую улыбку, но для зрителей 1980-х это был сущий кошмар, особенно под монофонические звуки уже не выпускавшегося синтезатора Prophet 10 Брэда Фиделя.

Конечно, «Терминатор» совсем не похож на идеальный фильм, коим он стал в умах любителей кино через несколько лет после выхода. Тем не менее, картина стала синонимом креатива, благодаря которому можно выкарабкаться даже из самых сложных ситуаций. Кроме того, «Терминатор» подарил миру звезду Арнольда Шварценеггера и, пожалуй, самого яркого героя боевика в истории.

2. «Терминатор 2: Судный день», 1991

Сиквел «Терминатора» не вышел на большие экраны по той же причине, по которой «Аватар» ждал своего часа больше десяти лет. Кэмерон рассчитывал создать робота из жидкого металла еще в первой части, но тогда денег едва хватало, чтобы сделать несколько металлических кукол, о жидкометаллическом Терминаторе не было и речи. «Репетиция» сиквела состоялась в «Бездне», а уже спустя два года появился и второй «Терминатор».

Итоговый бюджет фильма составил 102 млн долларов, 6 из которых пошли на спецэффекты. Морфинга — технологии плавной визуальной трансформации одного объекта в другой — в итоговой версии фильма было не так много, всего три минуты. Однако для этих экранных минут потребовалась работа огромной команды аниматоров, создававших эффекты на протяжении восьми месяцев. Однако главное достоинство второго «Терминатора» кроется не в этом.

Взгляд Кэмерона никогда не стоит на месте. Это касается и технических новшеств, которые он использует в своих фильмах, и превратностей рассказываемых историй. Если первый «Терминатор» был зубодробительным боевиком, в котором места сантиментам почти не находилось, то «Судный день» оказался чуть ли не семейным блокбастером. Конечно, это небольшое преувеличение — погони, убийства и страх здесь никто не отменял, — но детские нотки, характерные для работ Стивена Спилберга, незримо присутствуют в лучшем когда-либо созданном сиквеле. По крайней мере, так считают многие поклонники. Или считали, пока не вышли «Приключения Паддингтона 2».

1. «Титаник», 1997

Названия фильмов Джеймса Кэмерона и слово «самый» встречаются в одном предложении нередко. В случае «Титаника», пожалуй, чаще всего. Когда фильм становится народным хитом не только в родной стране режиссера, но и в других — это о многом говорит. У «Титаника» немало критиков, но отрицать грандиозность картины не станет никто из них.

Для Кэмерона это был самый сложный, трудоемкий и дотошный фильм во всей карьере. Специально для него был сооружен огромный макет лайнера, почти совпадающий по размерам с настоящим кораблем, актерам месяцами приходилось в буквальном смысле вымучивать отдельные сцены, проклиная Кэмерона, бюджет разрастался ежедневно, а к началу 1997 года поползли слухи, что фильм находится в производственном аду и выйдет существенно позже запланированного. Предварительные коммерческие расклады тоже не сулили ничего хорошего — ленте предсказывали кассовый провал, об этом говорил даже сам режиссер.

Чем все обернулось в итоге, мы прекрасно помним: рекордные 11 «Оскаров», культовый выкрик «Я — король мира!» при получении режиссерской награды, первое место на вершине бокс-офиса на долгие десять лет и автоматический статус звезд Голливуда для молодых Ди Каприо и Уинслет. «Титаник» принято считать фильмом, который смотрели все. Причем распространяется это не только на англоязычные страны, в отличие от драмы «Эта замечательная жизнь» (ее показывают в США в канун Нового года, как в России «Иронию судьбы»). В «Титанике» нет даже намека на любимую кэмероновскую научную фантастику, зато есть его тяга к воде. В лучшем фильме режиссера океан вдохновляет, влюбляет, хранит тайны и убивает. Точь-в-точь как сама жизнь.













Фото: legion-media.ru