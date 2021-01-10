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Я голосую за процветающий Казахстан – жамбылский фермер Мария Ибраимова

Автор:  
Галина Скрипник
10 Января 2021, 16:25
Я голосую за процветающий Казахстан – жамбылский фермер Мария Ибраимова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцы разных возрастов активно голосуют на выборах в Парламент РК, маслихаты областей и районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своем избирательном участке в Таразе ранним утром проголосовала жительница областного центра ветеран труда Мария Калмахановна Ибраимова.

«Не могу оставаться в стороне от общественно-политической жизни своей страны, своего города, своего родного села, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» ветеран. – Так нас воспитали родители. Так нас воспитало время, в которое мы жили. Всегда жить интересами своей страны, своей Родины, помогать людям. Поэтому всегда прихожу голосовать за лучшее будущее нашего Казахстана. И всех к этому призываю».

Уроженка Байзакского района Жамбылской области, по образованию инженер-экономист, Мария апке сохранила активность и любознательность. Она любит путешествовать по миру, мало осталось стран, где Мария апке еще не была. С детства ее тянуло заниматься домашним огородом, любит землю и по сей день. В свои 68 лет продолжает работать на земле в своем родном Байзакском районе, помогает землякам. Руководит Жамбылским общественным объединением «Корпоративный фонд женщин-фермеров «ЖерАна».

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В свое время Мария апке в содружестве с другими женщинами-предпринимательницами открыли республиканское общественное объединение «Ауыл жұлдыздары», В сложные 90-е годы сумели организовать первый в Казахстане Всемирный форум женщин «Қанатты әйел» - «Окрыленная женщина»

«В 1995 году наши жамбылские женщины-предпринимательницы впервые провели у нас в Жамбылской области Всемирный форум женщин «Қанатты әйел» - «Окрыленная женщина», - рассказала Мария апке. - Женщины-бизнесмены из 17 стран прибыли в Жамбылскую область, где им устроили самый теплый прием. Это была уникальная идея, которая сейчас нашла свое продолжение. Но тогда для наших иностранных гостей наше казахское гостеприимство и сам Казахстан – это было настоящим открытием. Они ехали сюда и думали, что увидят полуцивилизованную азиатскую страну, где правят мужчины, а женщины находятся на вторых-третьих ролях. Но они не ожидали увидеть энергичных, красивых, самостоятельных и деятельных казахстанских женщин. В чистом поле в Байзакском районе мы поставили юрты, варили в казанах мясо по-казахски, поставили чай в самоварах, угощали блюдами нашей казахской национальной кухни. Иностранки были в восторге. Казахстан сегодня проходит путь экономического и социального становления. Но я верю, что наша страна сможет всё преодолеть и стать процветающей. За это мы сегодня и голосуем!»

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По данным Жамбылской областной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировано 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов пяти партий («Nur Otan» – 390 кандидатов, «Ауыл» – 44 кандидата, «Ак жол» – 44 кандидата, «Адал» – 31 кандидат, Народная партия Казахстана – 14 кандидатов). Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка. В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысячи человек. За процессом голосования наблюдают более 6,5 тысячи наблюдателей от политических партий и общественных объединений.


Жамбылская область   Выборы   Сельское хозяйство   Общество   Выборы-2021  
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