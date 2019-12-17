Я чуть-чуть не доработал - Виктор Коточигов о защите титула от WBC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26-летний казахстанский боксер-профессионал Виктор Коточигов прокомментировал свою победу в главном бою боксёрского вечера в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он защитил титул чемпиона мира по версии WBC International в легком весе, одержав победу единогласным решением судей над аргентинцем Хавьером Хосе Клаверо.

«Я доволен результатом, но не собой. Я чуть-чуть не доработал. Пропускал лишние удары. Где-то не добивал, можно было лучше отработать. Нужно отдать должное сопернику. Он очень опытный - 27 побед при 32 боях. У меня тренировки прошли отлично, и условия, и спарринг партнеры тоже были на высшем уровне. Я очень старался... Пока рано говорить о планах. У меня была задача отбоксировать хорошо в этот вечер. Сегодня великий праздник в нашей стране. Поздравлю всех! Спасибо всем болельщикам, организаторам за такой турнир!» - сказал Виктор Коточигов.

Непобежденный казахстанец одержал 11-ую победу в карьере и тем самым защитил ранее завоеванный свой титул. Его соперник потерпел шестое поражение при 27 победах.

Вечер международного профессионального бокса Independence Day от MTK Global прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака. В целом на ринг вышли 12 боксерских пар из ближнего и дальнего зарубежья.