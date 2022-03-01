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«Я часто помогаю людям» - алматинский полицейский рассказал о своей службе

1 Марта 2022 13:24
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«Я часто помогаю людям» - алматинский полицейский рассказал о своей службе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы нередко в соцсетях публикуют видео и фото полицейских, которые помогают прохожим или же застрявшим на дорогах водителям авто. Недавно алматинка в социальной сети Facebook выразила благодарность одному из страж порядка, поменявшему ей лопнувшее колесо машины. Корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с помогавшим женщине инспектором службы Полка патрульной полиции. Его зовут Руслан Мукашев.

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«Я часто помогаю нуждающимся, встречались и люди преклонного возраста, женщины, которые оказались на дорогах в трудной ситуации. Касательно публикации в Facebook могу сказать следующее: в тот день я проезжал мимо Зеленого базара и увидел женщину, которая стояла возле машины и смотрела по сторонам, видно было, что она нуждалась в помощи. Я остановился и увидел, что у автомобиля спустило колесо. Я подошел и спросил, не нужна ли помощь, а она ответила, что ждет сына, но потом выяснилось, что ее сын тоже не умеет менять колеса, и я решил ей помочь», - говорит Руслан Мукашев.

Руслан Мукашев с 19 лет работает в органах внутренних дел. Начинал карьеру в звании ефрейтора и дорос до старшего лейтенанта. Сейчас ему 27. Считает своим долгом помогать людям.

«Я сам добросовестный человек. Если я смогу кому-то чем-то помочь, то помогаю. Меня так с детства так воспитали. В семье я старший ребенок. Со школьных времен хотел служить в органах, я знал, что в будущем буду носить форму, но не знал какую именно. Я вот сейчас полицейский, и не жалуюсь. Очень доволен своей работой. Мы обеспечиваем охрану общественного порядка. Мне это нравится», - говорит он.

Полицейский также рассказал, с какими водителями сталкивается на дорогах города. Он призвал автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.

«Честных и добропорядочных полицейских очень много. Некоторые водители, к примеру, зная правила дорожного движения, нарушают их, а потом жалуются, провоцируют… Мы тоже стараемся отнестись к ним с пониманием, успокаиваем их», - заметил Р. Мукашев.


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#Алматы   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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