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Я был впечатлен гостеприимством и дружелюбностью казахстанцев - Ван Гуан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 21:05
Я был впечатлен гостеприимством и дружелюбностью казахстанцев - Ван Гуан

СИАНЬ . КАЗИНФОРМ - Я был поражен гостеприимством и дружелюбностью казахстанцев, сказал редактору ТРК Президента РК Улпан Бегалиной журналист CCTV Ван Гуан, который брал интервью у Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Мне очень понравилось в Астане. Я был поражен гостеприимством и дружелюбностью казахстанцев. Это многонациональная страна, где проживают люди разных национальностей. Это очень впечатляет», - подчеркнул Ван Гуан.

«Для меня было большой честью брать интервью у нескольких мировых лидеров, но Президент Касым-Жомарт Токаев, действительно, поразил меня. Он очень отличается от других лидеров – очень дисциплинированный человек. Перед интервью я прочитал много статей и книг про Президента Касым-Жомарта Токаева на английском, китайском и русском языках», - сказал ранее журналист CCTV.

Как сообщалось, сегодня Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.


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