Я бы сам вакцинировался Pfizer - Жандарбек Бекшин
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, будет ли прививать своих близких и знакомых «Pfizer», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Да, конечно. Я бы сам тоже вакцинировался. Мои коллеги тоже согласились прививать своих детей. Поэтому сейчас с каждым днем количество желающих растет. Эта вакцина во всем мире используется, она была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Есть сертификат на безопасность. Поэтому нечего бояться. Мои дети уже старшие, а внукам еще не исполнилось 12 лет», - сказал Бекшин.
Ранее заместитель руководителя управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева ответила, будут ли ревакцирировать алматинцев американской вакциной.
Отметим, с 12 ноября в Казахстане начали прививать беременных женщин, кормящих матерей и детей от 12 до 17 лет вакциной «Pfizer».
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