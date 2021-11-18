+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -5 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Я бы сам вакцинировался Pfizer - Жандарбек  Бекшин

18 Ноября 2021 19:40
Поделиться:
Я бы сам вакцинировался Pfizer - Жандарбек  Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, будет ли прививать своих близких и знакомых «Pfizer», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
Будут ли алматинцев ревакцинировать Pfizer Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК

«Да, конечно. Я бы сам тоже вакцинировался. Мои коллеги тоже согласились прививать своих детей. Поэтому сейчас с каждым днем количество желающих растет. Эта вакцина во всем мире используется, она была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Есть сертификат на безопасность. Поэтому нечего бояться. Мои дети уже старшие, а внукам еще не исполнилось 12 лет», - сказал Бекшин.

Ранее заместитель руководителя управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева ответила, будут ли ревакцирировать алматинцев американской вакциной.

Отметим, с 12 ноября в Казахстане начали прививать беременных женщин, кормящих матерей и детей от 12 до 17 лет вакциной «Pfizer».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
Будут ли алматинцев ревакцинировать Pfizer
Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Популярное
1 Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
2 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
3 Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
4 На какие уловки мошенников попадаются жители СКО
5 Ущерб от урагана начали подсчитывать в Таразе
6 Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
Читайте также
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Жандарбек Бекшин сделал прогноз по КВИ на декабрь
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
На какие уловки мошенников попадаются жители СКО
Ущерб от урагана начали подсчитывать в Таразе
Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив