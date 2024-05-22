Я боялся не успеть: школьник рассказал, как спас повисшего на балконе ребенка в Астане 

Возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил ученик 7Д класса школы-гимназии 31 Акан Акимжанов. 20 мая он спас пятилетнего малыша от падения с высоты четвертого этажа. Герой рассказал подробности случившегося корреспонденту агентства Kazinform. За смелый поступок Акану подарили планшет и один миллион тенге.

20 мая Акан вместе со своими друзьями играли во дворе, тогда они и заметили мальчика, который висел, держась за перила балкона 4 этажа.

Как выяснилось позже, ребенок искал свою маму, а семья приехала в гости к жильцам этого дома.

Фото: акимат Астаны

Акан, расскажи, что ты чувствовал, когда увидел мальчика?

- Я сидел в беседке во дворе дома и увидел, что на балконе четвертого этажа висит маленький мальчик на перилах. Не думая, я бросил сумку и побежал ему на помощь. Пока поднимался на лифте думал только о том, как мне его поднять. Я боялся не успеть, и мальчик сорвется. Когда вбежал на балкон, я аккуратно поднял ребенка и спустился с ним вниз. Друзья, которые были со мной, тоже хотели бежать на помощь, но я был первым. Они остались на улице, страховали мальчика на случай, если он упадет.

Как ты себя чувствуешь сейчас, зная, что спас человека?

- Ребенок немного испугался, начал плакать, когда я спускал его на лифте. Его быстро увели, поэтому я не успел с ним познакомиться. Затем подошли его родители, поблагодарили меня. Я рад, что все хорошо закончилось и все остались живы и здоровы.

Какой урок ты извлек из этой ситуации?

- Никогда не знаешь, что может случиться с тобой, твоими близкими или совсем посторонними тебе людьми, но, если человек попал в беду и у тебя есть возможность ему помочь, надо помогать. У меня у самого есть маленький братишка, за которым я приглядываю. Я хочу быть для него примером. Всякое может случиться, но я надеюсь, если кто-то из моих близких людей попадет в беду, им обязательно помогут.

Что говорят твои друзья, одноклассники о произошедшем?

- Поздравляют, хвалят и говорят, что гордятся мной.

Фото: акимат Астаны

Мама Акана Зухра Акимжанова рассказала, что мальчик - четвертый ребенок в семье. Всего их пятеро: четыре сына и дочь.

- Услышав эту новость, я, конечно, испугалась за Ахана и за мальчика. Сейчас, когда все обошлось, горжусь сыном. В разговоре с его классным руководителем узнала, что после случившегося Акан пошел в школу и никому ничего не рассказывал. Не хотел, чтобы знали. Обо всем рассказали его друзья и одноклассники, показали фото и видео, сказали, что от него это был вполне ожидаемый поступок. Я и сама это вижу - Акан взрослеет, стал более мужественным, спокойным, серьезным. Он в семье четвертый ребенок, есть еще самый младший. Акан за ним сам смотрит, все время чему-то его учит, проверяет уроки, - рассказывает мама Акана.

Аким Астаны встретился с Аканом и его родителями, а также выразил им благодарность за воспитание сына.