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    21:25, 21 Май 2024 | GMT +6

    В Астане школьник спас повисшего на балконе ребенка 

    В Астане школьник спас повисшего на балконе ребенка 
    Фото: кадр из видео акимата Астаны

    Возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил ученик 7Д класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал акимата Астаны. 

    20 мая Акан играл во дворе, к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел, держась за перила балкона 4 этажа. 

    Акан немедленно побежал в подъезд, добрался до 4-го этажа и спас пятилетнего ребенка.

    Акан Акимжанов из многодетной семьи, свой поступок он объяснил тем, что надеется, что его  братьям и сестрам тоже помогут при необходимости.

    Теги:
    Спасение Дети Астана Видео Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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