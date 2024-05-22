В Астане школьник спас повисшего на балконе ребенка 

Возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил ученик 7Д класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал акимата Астаны.

20 мая Акан играл во дворе, к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел, держась за перила балкона 4 этажа.

Акан немедленно побежал в подъезд, добрался до 4-го этажа и спас пятилетнего ребенка.

Акан Акимжанов из многодетной семьи, свой поступок он объяснил тем, что надеется, что его братьям и сестрам тоже помогут при необходимости.