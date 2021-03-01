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    16:32, 01 Март 2021 | GMT +6

    Я благодарна своей Родине за возможность развиваться и помогать - Анжелика Сарьян

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Я благодарна своей Родине за то, что у каждого из нас есть возможность развиваться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Об этом заявила директор ОФ «Фонд поддержки онкологических больных «Амазонка» Анжелика Сарьян, выступая на круглом столе, посвященном 30-летию Независимости РК и пятилетию учреждения праздника Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нашей организации в этом году исполнится 10 лет, а проекту, оказывающему паллиативную помощь людям, страдающим онкологическими заболеваниями «Хоспис на колесах» - 7 лет. Мы многого достигли за эти годы и еще многое хотим сделать. Я благодарна своей Родине за то, что у каждого из нас есть возможность развиваться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. И это дорогого стоит», - сказала Анжелика Сарьян.

    Она также выразила свою благодарность акимату Жамбылской области за поддержку организации и бесценный подарок в виде специализированной машины, а также за офисное помещение для фонда.

    «От имени наших пациентов, оказавшихся на последней стадии своей жизни, выражаю слова благодарности государственным органам за старт, который нам дали и за постоянную поддержку наших проектов, которые помогают преодолевать тяготы онкологического заболевания. Спасибо всем неравнодушным гражданам за вашу заботу и неравнодушное отношение к тем, кто особенно нуждается в человеческом внимании!», - подчеркнула Анжелика Сарьян.


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