XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Как это было

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 20 февраля на национальном стадионе в столице КНР прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года. Во время Игр было разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах по семи видам спорта, передает МИА «Казинформ».

Пекин стал единственным городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. Новые дисциплины были включены в олимпийской программе соревнований по бобслею, шорт-треку, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду. Основные соревнования развернулись в трех кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР).

Зимняя Олимпиада в Пекине стартовала в разгар праздничной недели, посвященной празднованию Нового Года по лунному календарю.

4 февраля – это еще праздник Личунь (Становление Весны), с которого начинается круговорот сезонов (весна, лето, осень и зима), именно поэтому китайский Новый Год называется Праздником Весны («Чуньцзе»).

Несмотря на Праздник Весны во время зимней Олимпиады в Пекине в этом феврале обильный снегопад порадовал жителей и гостей китайской столицы.

Талисман Олимпиады-2022 панда Бин Дуньдунь, покрытый снегом на фасаде Национального центра водных видов спорта (на время зимних Игр стал спортивной ареной для соревнований по керлингу) в Пекине.

Соревнования зимних Олимпийских игр прошли при строгих мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Все спортсмены и участники Олимпиады-2022 в Пекине, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, по прибытии в столицу КНР были помещены в «закрытую систему замкнутого цикла» – так называемый «пузырь». Олимпиада состоялась без иностранных болельщиков.

Всего в зимней Олимпиаде приняли участие свыше 2,8 тысячи спортсменов. Побиты 17 олимпийских и 2 мировых рекорда. Медали Олимпийских игр в Пекине смогли завоевать представители 29 национальных олимпийских комитетов из 91.

Казахстан на зимних Играх в Пекине был представлен 34 спортсменами.

В неофициальном медальном зачете лидером стала сборная Норвегии с 16 золотыми, 8 серебряными и 13 бронзовыми медалями. Второе место заняла сборная Германии (12-10-5), на третьем – сборная Китая (9-4-2).

По итогам Олимпиады в Пекине сборная Казахстана не завоевала ни одной медали.

Если говорить о титулованных олимпийцах Пекина, то следует отметить норвежку Терезу Йохауг, которая сначала завоевала первое золото Олимпиады, а по итогам зимних Игр 2022 года стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Канадский сноубордист Максанс Парро, победивший рак и завоевавший «золото» в дисциплине «слоупстайл».

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн в 49 лет приняла участие в забеге на 3000 метров, став самой возрастной участницей в истории Олимпийских игр.

География зимних Олимпийских игр расширяется, не исключением стала Олимпиада в Пекине. В горнолыжном спорте в дисциплине слалом выступили несколько атлетов из непривычных для зимних видов стран, таких как, Гаити, Индии, Пуэрто-Рико и других.

19-летний горнолыжник Ричардсон Виано из Гаити.

В популярных зимних видах спорта как хоккей, то здесь отметим мужскую сборную Финляндии впервые в истории ставшими олимпийскими чемпионами, и сборную Словакии - впервые обладателей бронзовых медалей Олимпиады-2022.

Сборная Финляндии

Сборная Словакии

В биатлонных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине по количеству наград лидером стала сборная Норвегии – 14 медалей, она же завоевала наибольшее количество золотых наград (6). Двукратными олимпийскими чемпионами в биатлоне стали француз Кантун Фийон-Майе, норвежцы Йоханнес Бе и Марте Ульсбю Ройселанн.

Сборная Норвегии по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе

В лыжных гонках, в классике мирового спорта и одном из видов, представленном на всех зимних Олимпийских играх, начиная с 1924 года, в Пекине на первом месте сборная Норвегия с пятью золотыми медалями.

Зимняя Олимпиада в Пекине отличилась новыми дисциплинами в сноуборде.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр заявил, что «зимние виды спорта коренным образом изменятся после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, когда более 300 миллионов китайцев будут вовлечены в зимние виды спорта».

На церемонии закрытия Игр глава МОК завершил свое выступление традиционными словами, призывая молодежь со всего мира собраться через четыре года в Милане и Кортина-д’Ампеццо на XXV зимние Олимпийские игры. После того, как олимпийский флаг был спущен, Томас Бах передал его мэрам Милана и Кортина- д’Ампеццо, которые вместе примут следующую Олимпиаду «Милан Кортина-2026».

Напомним, что торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году также проходила на национальном стадионе «Птичье гнездо», который вмещает 80 тысяч человек. В этот раз шоу было немного скромнее, ковидные ограничения внесли коррективы и в масштабы заполняемости спортивного объекта. Церемония закрытия завершилась масштабным фейерверком.

Начался четырехлетний обратный отсчет для XXV зимних Олимпийских игр «Милан-Кортина-2026».