XXIV сессия Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана прошла в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны в Кокшетау состоялась XXIV сессия Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана на тему «30 лет единства, мира и согласия» под председательством акима области Ермека Маржикпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

На сессии были обсуждены принимаемые меры по реализации задач, поставленных Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на прошедшей 28 апреля XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В работе областной сессии приняли участие члены Ассамблеи, представители этнокультурных и религиозных объединений, государственных учреждений, средств массовой информации, неправительственных организаций, молодежи.

Выступая перед участниками, аким области, председатель областной Ассамблеи народа Казахстана Ермек Маржикпаев отметил

важность задач, озвученных на прошедшей XXIX сессии АНК и необходимость направления всех сил на их решение.

«Сегодня Ассамблея, созданная на заре Независимости, является главным гарантом нашего единства, мира и стабильности. Для построения эффективного государства с устойчивой экономикой и справедливого общества с прогрессивными

ценностями ключевое значение имеет общенациональная консолидация представителей всех этносов и конфессий. Ассамблея обладает всем необходимым функционалом и, самое главное, человеческим потенциалом, чтобы сыграть особую роль в этом исторически важном процессе», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

На сессии выступили заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, председатель

таджикского национально-культурного центра «Санги-Кабуд» Умар Шоназаров, председатель Совета матерей при Акмолинской АНК Куляш Рахимжанова, активист Акмолинского молодежного движения «Жаңғыру жолы» Юлия Лагуткина.

В своих выступлениях спикеры поделились мнениями по вопросам укрепления мира и согласия, сохранения единства, дальнейшего развития общества.

«Наша страна большими шагами движется вперед. В этом есть и заслуга Ассамблеи, не раз показывающей примеры высокого гражданского патриотизма. Наша цель – сохранить общенациональное единство и межэтническое согласие, беречь нашу Родину и служить высоким идеалам мира и добра», - отметил в своем выступлении Умар Шоназаров.

В завершении мероприятия членами Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана было принято обращение к жителям региона и утвержден новый состав областной Ассамблеи.