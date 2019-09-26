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XII Евразийский форум KAZENERGY открылся в Нур-Султане

26 Сентября 2019 10:40
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XII Евразийский форум KAZENERGY открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – XII Евразийский форум KAZENERGY с участием Премьер-Министра Аскара Мамина открыл свою работу в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал Премьер-Министр, на форуме будут обсуждены самые важные вопросы в энергетической отрасли. Вместе с тем, участники планируют выработать определенные решения, касающиеся данного сектора.

«На самом деле, энергетика проходит определенную трансформацию на уровне планирования. Сегодня меняется структура глобального потребления, что требует изменений в индустрии. От нас требуется нечто новое. Это чистый посыл в рамках того, как сегодня развивается мир с целью обеспечения устойчивого развития. Сегодня темп глобальной экономики развивается в условиях жесткой конкуренции. Идут крупнейшие падения в секторе финансов, так и в индустрии. Региональная нестабильность все более становится повторяемыми явлениями», - сказал Аскар Мамин в своем приветственном слове.


«Крупные потрясения финансового экономического рынка заставляют уже обратить внимание на возобновляемые источники энергии и подготовить мировую инфраструктуру к новым инновациям. Одновременно мы должны поддерживать стабильность и предсказуемость энергетического рынка», - отметил Премьер-Министр.

В этой связи, как подчеркнул Аскар Мамин, роль Казахстана на фоне изменений становится все более признаваемой.

«Мы становимся региональными лидером благодаря стабильности энергетических поставок. Астана-ЭКСПО стала прекрасной площадкой и возможностью для обсуждения новых источников энергии. С тех пор мы провели определенные мероприятия в части реализации и подготовки к зеленой экономике», - добавил А. Мамин.


Отметим, что после торжественной церемонии открытия форума состоится пленарная сессия на тему «Будущее источников энергии: инновационный рост». Участие в обсуждении примут Премьер-Министр РК Аскар Мамин, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, председатель правления АО ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, председатель международного форума «Арктический круг» Оулавюр Рагнар Гримссон.


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Ключевые слова: Правительство РК,
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Акбота Кузекбай

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