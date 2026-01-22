Xiaomi представляет REDMI Note 15: надежная конструкция, мощная автономность и улучшенная съемка

Новая линейка сочетает усиленную надежность конструкции, длительное время автономной работы, расширенную пыле- и влагозащиту, а также продвинутые фотовозможности и высокую производительность в среднем ценовом сегменте.

Одновременно со смартфонами компания представила Mijia Smart Audio Glasses и REDMI Buds 8 Lite, продолжив развитие экосистемы умных устройств Xiaomi.

Продуманная надежность для повседневного использования

Серия REDMI Note 15 получила комплексный подход к надежности: улучшенную защиту от падений, повышенную устойчивость к влаге и пыли, а также увеличенный срок службы аккумуляторов. Флагманские модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G оснащены аккумуляторами емкостью 6 500 мА·ч на основе кремний-углеродной технологии (SiC) с поддержкой 100W HyperCharge и реверсивной зарядки мощностью до 22,5 Вт. Во всех моделях Pro аккумуляторы сохраняют не менее 80% емкости после 1 600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно шести годам активного использования.

Модель REDMI Note 15 получила аккумулятор емкостью 6 000 мА·ч.

Конструктивная прочность усилена сертификацией SGS Premium Performance у моделей Pro+, подтверждающей устойчивость к падениям, сдавливанию и изгибу. Использование стекла Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 обеспечивает защиту при падениях с высоты до 2,5 м, а модель Pro+ дополнительно оснащена задней панелью из стекловолокна для лучшего поглощения ударов.

Флагманские модели серии соответствуют стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K и выдерживают погружение в воду на глубину до 2 метров в течение 24 часов. Во всей линейке технология Wet Touch 2.0 сохраняет отзывчивость экрана даже при влажных пальцах или поверхности дисплея.

Фото: Xiaomi Казахстан

Обновленная система камер с ИИ-алгоритмами

REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G оснащены новой камерой сверхвысокой четкости 200 Мп на базе впервые представленного в мире датчика HPE формата 1/1,4». Камера поддерживает внутриматричный зум оптического уровня 2× и 4×, расширенный HDR и продвинутую ИИ-обработку. Поддержка пяти фокусных расстояний от 23 до 92 мм позволяет снимать пейзажи, портреты и крупные планы одним объективом.

Модель REDMI Note 15 получила камеру 108 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Во всей линейке доступны функции AI Remove Reflection, AI Beautify, Dynamic Shots 2.0, а также инструменты редактирования с прямой публикацией в Instagram.

Фото: Xiaomi Казахстан

Производительность, ИИ и расширенные возможности связи

Флагман серии REDMI Note 15 Pro+ 5G работает на платформе Snapdragon® 7s Gen 4 и впервые для линейки получил систему охлаждения Xiaomi IceLoop, обеспечивающую до трехкратного повышения эффективности теплоотвода. Все модели поддерживают Google Gemini и Circle to Search with Google, а Pro+ дополнительно оснащен Xiaomi HyperAI.

В моделях Pro реализована технология Xiaomi Offline Communication, позволяющая поддерживать голосовую связь на расстоянии нескольких километров без сетевого покрытия. Pro+ также получил тюнер Xiaomi Surge T1Sдля повышения стабильности Wi-Fi, Bluetooth®, GPS и сотовой связи.

Большой дисплей и мощный звук

Модели Pro+ и Pro 5G оснащены дисплеями 6,83 дюйма, а REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15 — экранами 6,77 дюйма. Пиковая яркость достигает 3 200 нит, ШИМ-регулировка 3 840 Гц и три сертификата по защите зрения обеспечивают комфорт при любом освещении. Громкость динамиков усилена до 400% в моделях Pro+ и Pro 5G и до 300% в остальных устройствах серии.

Фото: Xiaomi Казахстан

Цена, наличие и специальные предложения

Серия REDMI Note 15 уже доступна в Казахстане в официальных каналах продаж: mi.com, Xiaomi Official Store на kaspi.kz, Xiaomi Store в Aport Mall East и Dostyk Plaza, а также у официальных партнеров.

Период акции: с 22.01.2026 по 01.03.2026

— скидка до 15 000 ₸

— при покупке смартфона с наушниками — наушники в подарок, общая выгода до 21 890 ₸

(акция действует только в официальных магазинах)

Конфигурации и цвета:

● REDMI Note 15 Pro+ 5G: коричневый, голубой, черный — 12GB+512GB / 8GB+256GB

● REDMI Note 15 Pro 5G: голубой, золотистый, черный — 8GB+512GB / 8GB+256GB

● REDMI Note 15 Pro: голубой, золотистый, черный — 12GB+512GB / 8GB+256GB

● REDMI Note 15: голубой, фиолетовый, зелёный, черный — 8GB+256GB / 6GB+128GB

Экосистема Xiaomi: умные аудиоочки и наушники

Mijia Smart Audio Glasses сочетают открытое звучание, четыре микрофона и приватный режим передачи звука. Очки доступны в версиях Titanium (118 990 ₸), Browline (102 990 ₸) и Pilot-Style (102 990 ₸) и поддерживают быструю зарядку, IP54 и до 13 часов работы. Новым пользователям предоставляется 3 месяца Spotify Premium.

REDMI Buds 8 Lite — практичные TWS-наушники с динамиком 12,4 мм, ANC до 42 дБ, Bluetooth® 5.4 и автономностью до 36 часов. Цена — 13 990 ₸, новые пользователи Spotify получают 2 месяца Premium.