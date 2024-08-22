Xiaomi достигла рекордного дохода во втором квартале 2024 года — 88,9 млрд юаней

Во втором квартале 2024 года Xiaomi продолжила демонстрировать двузначный рост выручки в годовом исчислении, третий квартал подряд. Выручка достигла 88,9 млрд юаней, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает агентство Kazinform.

Скорректированная чистая прибыль составила 6,2 млрд юаней, что на 20,1 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя уверенный рост. Общая валовая маржа осталась на высоком уровне — 20,7 %. Три основных направления деятельности Xiaomi — смартфоны, IoT и товары для жизни, а также интернет-сервисы — превзошли ожидания рынка, обеспечив доходы в размере 46,5 млрд юаней, 26,8 млрд юаней и 8,3 млрд юаней соответственно. Доходы от бизнеса «умных» электромобилей и других новых инициатив составили 6,4 млрд юаней. Общие показатели Группы превысили общепринятые ожидания, ознаменовав новый этап бурного роста.

Во втором квартале объем денежных средств Xiaomi вырос до 141 млрд юаней по состоянию на 30 июня, заложив основу для устойчивого развития как основных, так и новых направлений бизнеса, поддерживая дальнейший стремительный рост компании.

Xiaomi лидирует среди пяти ведущих брендов смартфонов на фоне ускоренной глобальной экспансии

Во втором квартале 2024 года мировые поставки смартфонов Xiaomi достигли 42,2 млн единиц, увеличившись на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Canalys, Xiaomi уже 16 кварталов подряд сохраняет свою позицию в тройке ведущих мировых брендов смартфонов с долей рынка 14,6%. Xiaomi — самый быстрорастущий бренд смартфонов среди пятерки лидеров по объему поставок.

Рост доходов IoT-бизнеса: поставки кондиционеров во втором квартале увеличились более чем на 40%

Во втором квартале бизнес Xiaomi по производству продуктов IoT и товаров для жизни продолжил тенденцию к росту, продемонстрировав рекордно высокий доход в размере 26,8 млрд юаней, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент «умной» бытовой техники также продолжал демонстрировать высокие показатели, а его доход увеличился на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Canalys, мировые поставки планшетов Xiaomi во втором квартале удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что сделало этот бренд самым быстрорастущим среди пяти ведущих брендов по объему поставок. Поставки носимых устройств Xiaomi заняли 3-е место в мире и 2-е место в Китае, а наушники TWS — 3-е место в мире и 1-е место в Китае.

Рост бизнеса Smart EV опережает прогнозы: во втором квартале было поставлено более 27 000 автомобилей

С момента дебюта первого «умного» электромобиля Xiaomi серии SU7 рыночные показатели значительно превзошли ожидания. Во втором квартале доход от бизнеса «умных» электромобилей и других новых инициатив достиг 6,4 млрд юаней. С июня Xiaomi EV Factory начала работать в две смены, стремясь достичь поставленной Группой цели — поставки 100 000 автомобилей к ноябрю, опережая график.

ИИ полностью раскрывает потенциал интеллектуальной экосистемы Xiaomi «Человек x Автомобиль x Дом», стимулируя рост рынка премиум-класса

Группа продолжает внедрять искусственный интеллект для расширения своей интеллектуальной экосистемы «Человек x Автомобиль x Дом». Во втором квартале инвестиции Xiaomi в НИОКР продолжили расти, достигнув 5,5 млрд юаней, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Технология искусственного интеллекта Xiaomi совершила инновационные прорывы в нескольких областях, особенно в секторе интеллектуальных электромобилей. Эти технологии находят широкое применение, обеспечивая надежную техническую поддержку для автопилота, автоматической парковки и голосового взаимодействия с помощником Xiaomi AI.

В сегменте смартфонов Xiaomi расширила возможности мультимодального распознавания и анализа данных с помощью своего AI-помощника, предоставив пользователям множество функций, включая анализ документов и создание видео с помощью AI. Эти инновации способствуют росту Xiaomi на рынке премиум-класса.

19 июля компания Xiaomi представила в материковом Китае флагманское складное устройство нового поколения Xiaomi MIX Fold 4, а также первое компактное складное устройство Xiaomi MIX Flip. Производительность этих двух моделей значительно превзошла ожидания, что ещё больше укрепило позиции Xiaomi на рынке премиум-класса. Xiaomi MIX Flip получил широкую известность благодаря своей уникальной складной конструкции и инновационному 4,01-дюймовому внешнему дисплею с функцией автономного перевода AI.