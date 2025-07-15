Wizz Air уходит из Абу-Даби из-за нестабильности на Ближнем Востоке

Wizz Air — бюджетный перевозчик, основанный в Венгрии для путешественников из Восточной Европы. Сначала компания расширилась на Западную Европу, затем, шесть лет назад, открыла базу в Абу-Даби, возлагая большие надежды на масштабное развитие в регионе Ближнего Востока.

Однако в понедельник компания объявила об отказе от этих планов, сославшись на геополитическую нестабильность, частые закрытия воздушного пространства и перебои, которые негативно сказались на спросе на авиаперелеты и сделали невозможным восстановление убыточного подразделения.

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что возвращение к «основному бизнесу» в Центральной и Восточной Европе, где Wizz конкурирует с крупнейшей авиакомпанией Европы Ryanair (RYA.I), позволит повысить прибыльность.

— В последние годы мы недостаточно инвестировали в этот рынок. Теперь мы можем с полной отдачей использовать его потенциал, — сказал он в интервью Reuters.ьЭто те рынки, где мы знаем, что наша модель работает.

Акции компании, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже, выросли на 2,6% в ходе утренних торгов. Однако за последние два года они упали примерно на 62% из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney GTF, которые привели к временному выводу из эксплуатации некоторых самолетов.

На ближайшие пять лет у Wizz заказано 280 самолетов у Airbus (AIR.PA), и, по словам Варади, большинство из них будут направлены на обслуживание Центральной и Восточной Европы, которые составляют около двух третей бизнеса компании. Великобритания, Италия и Австрия вместе занимают чуть менее 30%, а доля Абу-Даби составляла около 5%.

Он также отметил, что спрос на авиаперевозки в регионе будет достаточным для поддержки такого объема флота — независимо от того, полностью ли откроется рынок Украины или нет.

Даже до обострения ситуации в регионе, по словам Варади, бизнес-модель Wizz, основанная на низких издержках, плохо работала в условиях Абу-Даби. Это связано с тем, что двигатели быстрее изнашиваются в жарком и суровом климате, снижая эффективность операций.

Кроме того, Wizz не получила доступ к рынкам Индии и Пакистана, который ей был обещан при открытии базы в Абу-Даби, что ограничило потенциал роста.

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