WBO досрочно вернула Жанибека Алимханулы в бои и назначила его претендентом на титул

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы больше не дисквалифицирован и назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO в суперсреднем весе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Комитет по чемпионатам мира WBO вынес решение относительно возможности Жанибека Алимханулы стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO в суперсреднем весе.

Конкурентом Алимханулы за статус обязательного претендента на чемпионский пояс является Джейкоб Банк. Комитет подтвердил, что оба боксера являются опытными профессиональными боксерами, которые имеют законные основания для рассмотрения их кандидатуры на титул чемпиона мира WBO, хотя их претензии основаны на существенно различной спортивной истории.

— После проведения независимого, индивидуального анализа, требуемого регламентом WBO, Комитет определяет, что Жанибек Алимханулы является боксером с наивысшим рейтингом, который, по мнению Комитета чемпионата мира, наилучшим образом соответствует применимым критериям для присвоения статуса обязательного претендента. Соответственно, Комитет настоящим назначает Жанибека Алимханулы обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе и, следовательно, обязательным претендентом на титул действующего чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе Хамзы Шираза, — говорится в официальном заявлении Комитет по чемпионатам мира WBO.

Одновременно с этим Комитет подтвердил, что дисквалификация Жанибека Алимханулы, начавшаяся в декабре 2025 года после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества мельдония, была прекращена с 10 июля 2026 года. Это решение восстановило право Алимханулы на рассмотрение в соответствии с регламентом WBO при условии соблюдения всех текущих обязательств перед WBO.

Тем не менее, Комитет WBO подчеркнул, что прекращение дисквалификации не отменяет основное дисциплинарное дело и не означает, что нарушение не имело место.

— Скорее, это означает, что Комитет установил, что дисциплинарные последствия и условия, ранее наложенные на Алимханулы, были соблюдены. Поэтому Комитет не находит нормативных оснований для того, чтобы считать Алимханулы временно отстраненным от боев. Комитет не может наложить на Алимханулы дополнительное конкурентное наказание после прекращения его дисквалификации и выполнения установленных для него условий, — говорится в официальном заявлении.

Командам Жанибека Алимханулы и команде Хамзы Шираза отведено 20 дней на переговоры о поединке за обязательный чемпионский титул.

— Стороны должны в течение 20 дней с момента принятия настоящего

решения достичь и заключить взаимоприемлемые условия. В случае, если стороны не достигнут соглашения в течение указанного периода, WBO перейдет к процедуре торгов за право проведения боя в соответствии с применимыми Правилами и Регламентом WBO, - отмечено в документе Комитета.

Также отмечено, что Комитет принял решение в пользу Алимханулы с полным уважением к Джейкобу Банку и его команде и в знак признания законных достижений обоих бойцов.

Отметим, что ради перехода в суперсредний вес Жанибек Алимханулы отказался от титула чемпиона мира WBO в среднем весе.