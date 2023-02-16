Warner Brothers Studio опровергла сообщения о начале создания фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»
16 Февраля 2023, 22:51
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель киностудии Warner Brothers Studio опроверг сообщения о начале работы над созданием новой франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mirror.
Представитель киностудии Warner Brothers Studio опроверг сообщения о начале работы над созданием новой франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя».
«Это сообщение является ложью», - сказали представитель компании журналисту Mirror.
Ранее сообщалось, что киностудия приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя».
Фото: americatv.com
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