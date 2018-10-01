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Взыскать 167 млн тенге помогли дольщикам прокуроры Астаны

17 Октября 2018 11:04 132
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Взыскать 167 млн тенге помогли дольщикам прокуроры Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На протяжении более полутора лет органами уголовного преследования города Астаны расследовалось уголовное дело в отношении руководителей ТОО «Инженерно-сервисная компания», незавершивших строительство ЖК «Юго-Восток».  Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

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«После вмешательства столичной прокуратуры проведены оперативно-следственные действия и установлены все обстоятельства дела. По указанию процессуального прокурора в отношении руководителей компании Жубатканова Г. М. и Жубатканова К. М. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.  Они преданы суду за растрату вверенного чужого имущества и причинение имущественного ущерба путем обмана (п.2 ч.4 ст.189, п.2 ч.4 ст.195 УК РК)», – отмечается в сообщении.

Оба руководителя приговорены к восьми годам лишения свободы и права занимать руководящие должности в предприятиях, организациях всех форм собственности в области строительства на тот же срок. С недобросовестных застройщиков взыскана сумма ущерба в размере 167 млн. тенге в пользу 35 дольщиков.

В счет взысканной суммы дольщикам переданы доля незавершенного объекта (мансардные этажи) ЖК «Юго-Восток», земельный участок площадью 0,3248 га и разрешительная документация.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Строительство, Жилье, Генпрокуратура, Суды,
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