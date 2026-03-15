Взятое Казахстаном направление мне нравится — кандас из Китая

Кандасы, поселившиеся в селе Николаевка Есильского района, собрались утром в день референдума семьями и пришли голосовать в национальной одежде. Это событие стало для жителей села особым историческим моментом.

Токтарбек Алашбекулы приехал сюда со всей семьей в 2023 году из Китая. За два дня до референдума его супруга родила дочь.

— Жена родила в Астане, еще не приехала домой. Мой 18-летний сын Носер сейчас в дороге. Он учится в строительном колледже в Астане. Он приедет до вечера и проголосует. Второй сын еще маленький. Поскольку мы граждане Казахстана, то, пользуясь нашим правом, с утра пришли сделать свой выбор. Думаю, что, с учетом ситуации в нашей стране, выбрано правильное направление. Я впервые участвую в такой компании на исторической родине. Рад, что благополучно дожил до такого дня, — рассказал Токтарбек Алашбекулы.

Токтарбек на Родине занимается животноводством, у его семьи много планов в Казахстане.

— Для того, кто не ленится, в нашей стране есть все возможности хорошо жить. Когда мы приехали, у нас были только две коровы, сейчас есть лошади, крупный рогатый скот, овцы и козы. Теперь хочу принять участие в государственной программе, получить грант и развести верблюдов. В прошлом году летом поставил две юрты возе аула, доил кобыл. Все лето продавал курт, масло, творог, — рассказал Токтарбек, радостно подведя итоги минувшего года.

По состоянию на март 2026 года в селе Николаевка живут 36 семей кандасов, это около 200 человек. Среди них есть и те, кто приехал из южных регионов.

Большая часть переселенцев занимаются животноводством, вносят вклад в улучшение жизни на селе. Они не только здесь живут, но и активно участвуют в общественной жизни.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустил пилот по выдаче ПМЖ и присвоению статуса кандаса. Статус кандаса присваивается только при обязательном переселении в регионы расселения, определенные Правительством РК, на срок пять лет без права продления.

