Взятку прокурору предложил работник казино в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом антикоррупционной службы по Акмолинской области совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры пресечена преступная деятельность юриста казино Cash Ville. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры.

В результате проведенной оперативной комбинации, задокументирован факт дачи взятки в размере 20 тысяч долларов США сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса.

Следственным судом города Кокшетау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.