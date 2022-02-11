Взял в долг 75 млн тенге и потратил их на азартные игры житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Толебийский РОП обратилась жительница города Ленгер. По словам женщины, её 30-летний сын вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мать молодого человек в течение 4 суток искала своего сына. Однако после безуспешных поисков она обратилась за помощью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Стражи порядка разослали по всей республике ориентировку с приметами пропавшего мужчины. В розыске пропавшего задействовали сотрудников криминальной полиции, патрульных полицейских и участковых инспекторов Местной полицейской службы. В результате, спустя неделю, туркестанские полицейские обнаружили пропавшего без вести в городе Алматы.

Как выяснилось, молодой человек взял в долг у своих знакомых 75 миллионов тенге и потратил их на азартные игры. Он рассказал, что был вынужден бежать в Алматы, так как не мог вернуть деньги, взятые в долг. В настоящее время пропавший 30-летний мужчина возвращен домой к родственникам.

В свою очередь, местная жительница выразила искреннюю признательность сотрудникам полиции, которые проявили профессионализм и оказали помощь в поисках ее сына.