Взрывы в Жамбылской области: куда эвакуированы жители близлежащих сел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал об эвакуации жителей близлежащих сел после взрывов на складе боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рядом с местом взрыва находятся три населенных пункта. Ближайшее село Кайнар находится в 1 километре. Расстояние от двух других составляет 5 километров. В этих трех населенных пунктах проживает 718 человек. Вчера все они были размещены в других местах, то есть в 10 школах, которые мы подготовили, и в общежитиях пяти колледжей. Остальные уехали к родственникам», - сказал Бердибек Сапарбаев на брифинге в РСК.

Он заверил, что с эвакуированными все в порядке.

«Сегодня утром мы посетили эвакуированных людей и узнали их обстоятельства. Они обеспечены соответствующей помощью, то есть едой, напитками. Теперь, если все будет нормально, то сегодня мы вернем их всех домой», - заключил аким.

Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты.

Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром. Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области.







